Los señalados del FC Barcelona tras caer contra el Real Madrid en el Clásico

El FC Barcelona vuelve a tropezar en su persecución al liderato de LaLiga y lo hace contra el peor rival posible, contra el Real Madrid, que se coloca como primero de manera momentánea a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid. Los de Koeman volvieron a hacer muestra de sus flaquezas en defensa con errores clamorosos en la zaga que le condenaron a ir perdiendo por dos goles ya al descanso.

Los azulgranas ya no dependen de sí mismos y desperdician así su primera opción para dar un golpe sobre la mesa en la competición, tras una remontada que puede quedar en balde. Pese a su buen hacer hasta ahora, varios jugadores han quedado señalados por la afición tras caer contra el Real Madrid.

Ronald Araujo

El central uruguayo no ha recuperado la gran forma que mostró antes de su lesión y en su primera titularidad desde entonces ha terminado penalizando al equipo. Oxidado, lento reculando y por momentos mostrándose desorientado sin saber cómo posicionarse en una defensa de tres que en su día lideró. Quedó retratado en el primer gol cubriendo a Benzema, que se le adelanta para rematar de tacón y adelantar al Real Madrid.

Sergiño Dest

Del primer gol, al segundo. El lateral cometió un fallo imperdonable en el segundo tanto de los locales que le costó la sustitución en el descanso. Dest se dio la vuelta en el libre directo que ejecutó Kroos y el balón pegó en su espalda desviando la trayectoria despistando a Ter Stegen y Jordi Alba, que no pudieron hacer nada para evitar que el segundo subiese al marcador.

Koeman

Seguramente no era el mejor partido para probar y probó. Ya en el once inicial decidió apostar por Araujo en el eje de la zaga con apenas minutos tras unos meses de lesión en vez de darle continuidad a De Jong en defensa. Los últimos cambios también son un tanto cuestionables, dando entrada a Braithwaite y Trincao, que, pese a ser los únicos jugadores ofensivos que tenía a disposición, no han terminado de encajar y ser realmente determinantes como el equipo necesita.

Messi

El capitán tampoco mostró su mejor versión contra el conjunto blanco. Una vez más se quedó sin ver puerta contra uno de sus rivales favoritos y ya son seis Clásicos consecutivos. Tampoco supo crear para habilitar a los suyos. Dos lanzamientos de falta de los que en sus buenos tiempos eran medio gol también los desperdició estrellándolos a la barrera. Más allá de algún eslalon dejando por el camino a los defensores, Messi no fue Messi en Valdebebas.

Dembélé

El francés llegaba al encuentro con el cartel de estrella y terminó estrellado. La defensa del Real Madrid supo taparle todos recovecos por los que se podía colar y mojando su pólvora. Pudo hacer el primero para los suyos en la primera parte con un remate de cabeza franco que no logró conectar de manera adecuada, mandando el balón fuera.