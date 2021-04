El palo de Modric a Piqué por ir a pedir explicaciones al árbitro tras el Clásico: "Estás esperando para rajar ahora, eh"

Gerard Piqué fue uno de los ausentes en el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, después de no recuperarse de su lesión. Eso no significa que no apareciera en el campo, ya que lo hizo... pero al final.

Cuando el árbitro ya había pitado el final, Piqué se metió en el campo para esperarle y pedirle explicaciones. El defensa, uno de los capitanes, se quejó de que sólo añadiera 4 minutos de tiempo extra pese a que habían sido merecedores de más después de lo ocurrido en el caótico final.

A muchos jugadores no les sorprendió que Piqué fuera el que ingresase en el campo a presionar a Gil Manzano. Uno fue otro veterano, Luka Modric. El croata protagonizó una conversación con el catalán, donde le dejó claro que no le gustan sus formas:

Modric a Piqué : “Estás esperando para rajar ahora, eh”.

: “Estás esperando para rajar ahora, eh”. ​Piqué : “Hombre, cuatro minutos”.

: “Hombre, cuatro minutos”. ​Modric: "¿Cuántos quieres?" (Y le retiró la mano).

Estas protestas le provocaron una tarjeta amarilla que le puso el árbitro, según explicó el colegiado en el acta del encuentro: "Fue amonestado por realizar observaciones de orden técnico una vez finalizado el encuentro y dentro del túnel de vestuarios."