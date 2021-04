Koeman estalla por la polémica del Clásico y se va de la entrevista: "Es penalti clarísimo"

Koeman ha sido el protagonista del post-partido de este Clásico después de estallar en rueda de prensa contra los colegiados del encuentro por varias decisiones tomadas en los minutos finales del duelo. Concretamente, por el torpe penalti no pitado de Mendy sobre Braithwaite y por el añadido de la segunda mitad, después de que se tuviese que detener el partido por un problema en la comunicación entre los árbitros.

El técnico holandés no dudó en protestar en la entrevista al término del encuentro con Ricardo Sierra, que además terminó abandonando antes de tiempo visiblemente enfadado.

"Para mí es clarísimo el penalti. Lo ha visto todo el mundo. No entiendo a un linier que está a diez metros. De la manera en que cae Martin, tiene que ser falta. Puede ser que el árbitro no vea la jugada, pero tenemos un VAR para situaciones como esta. Mejor no hablar más. El equipo ha estado bien mentalmente. Merecimos decisiones bien hechas en la situación de penalti", comenzó diciendo.

"Mejor no opinar más. Siempre defiendo a mi club y es mejor no decir más sobre este tema", apuntó antes de terminar estallando. "No soy el único que está así. Los jugadores también están tristes por la decisión del arbitraje en este tema del penalti. Hay varios jugadores que llevan muchos años en el Barça y no sé si sienten que es una cosa que pasa una vez más", señaló antes pegar la espantada.

"¿Has visto la jugada? ¿Es penalti o no?", le preguntó al periodista que se ceñía a lo que había señalado el colegiado, cuando el holandés le interrumpió. "Si no quieres mojarte, pues no te mojes", zanjó antes de marcharse.