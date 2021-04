Rajada de Koke tras la derrota del Atlético de Madrid: "Estamos j... por lo que sucedió en el campo"

Koke atendió a Movistar tras la derrota del Atlético de Madrid a manos del Sevilla y no se contuvo a la hora de hablar de la actuación arbitral. El único gol del partido, obra de Acuña, fue muy protestado por los jugadores de Simeone por una mano previa de Ocampos que Gil Manzano consideró involuntaria.

El jugador rojiblanco encendió la mecha con un “estamos jodidos por todo lo que ha sucedido en el campo. Es una semana larga para que opinéis”, dijo el rojiblanco. “Ha sido una mano clara en el gol, otra cuando Marcos se va y era la segunda amarilla. Toca luchar contra todo, vamos primeros y dependemos de nosotros. Es lo importante”, comentó Koke. Al ser preguntado si vio clara la mano de Ocampos, el jugador del Atlético no dudó. “Lo he visto en el campo y lo he podido corroborar después”.

Koke: ''Es una derrota dura, el equipo lo ha intentado todo''. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/by9lIf8GAb — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 4, 2021

Koke declaró que nadie del equipo había hablado con el árbitro, pero aprovechó para hacer mención al VAR en esa jugada. “Tenemos el VAR, que debe ayudarle, aunque él no lo haya visto. No ha sido el día”.

Sobre la misma jugada, Andújar Oliver explicó en el Marcador de Radio Marca que “pasaron 38 segundos entre la mano del argentino, que Gil Manzano consideró involuntaria, al gol de Acuña. La mano tiene que ser inmediata para anularlo y no es el caso”.