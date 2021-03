Fermín Cacho se plantea demandar a Eufemiano Fuentes: "Estoy destrozado"

Eufemiano Fuentes ha conseguido volver a estar en el candelero después de su entrevista con Jordi Évole, pero quizá le cueste unos cuantos disgustos judiciales.

Después de acusar a Fermín Cacho de haberse dopado bajo su supervisión y de insinuar, sin atreverse a afirmarlo, que trabajó para el Real Madrid, tanto el atleta como el club están barajando demandarle judicialmente. Cacho no quiere dar muchas declaraciones, si bien ha hablado para el 'Heraldo de Soria' donde ha admitido que está "muy afectado".

"Me quedé en blanco", admite sobre cómo vivió escuchar su nombre de boca del doctor canario. El campeón olímpico de 1.500 en Barcelona 92 que "más pronto que tarde" decidirá si toma cartas legales contra Fuentes. "Cuando esté bien asesorado legalmente ya hablaré", aunque no quiere tomar una decisión en caliente. "Lo primero que tengo que hacer es recuperarme mentalmente porque estoy destrozado", destaca.

"Un teatrillo orquestado"

En el mismo medio ha hablado Enrique Pascual Oliva, por entonces entrenador de Cacho, que califica de "teatrillo orquestado" la entrevista. "No me creo nada de lo que dijo Eufemiano Fuentes. Lo que vi en el programa me pareció un teatrillo bien orquestado y bien montado", afirma, y desmonta una de las bases de las palabras del médico sobre su relación con el atleta.

"De lo que dijo una cosa es falsa ya que Fermín y yo no nos separamos durante el tiempo que estuvimos en los Juegos. Es imposible que se reunieran porque Cacho y yo estuvimos juntos día y noche", asegura.

Fuentes afirmó a Évole que se había visto con Cacho en la grada del estadio olímpico, al menos, y que le había tratado con "lo habitual" en aquella época, como "testosterona, aminoácidos...".