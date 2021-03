Impactante caída en el campeonato de Madrid de 60m: choca contra la publicidad y desaparece

Situación inverosímil la que se vivió en una de las semifinales del campeonato de Madrid en los 60 metros lisos, Jose María Mulé Elobé, al poco de cruzar la línea de meta, y que podría haber hecho que un día inolvidable terminase en tragedia.

Después de llegar en primera posición a la meta, Jose María, en vez de frenar la velocidad punta con la que llegaba, siguió con la inercia que llevaba y terminó tropezando y chocándose con las vallas publicitarias, cayendo al foso y desapareciendo de la imagen ante la incredulidad de sus compañeros.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y la caída de dos metros que él mismo desveló en 'Jugones', no le provocó ningún daño. "No sentí nada. Supe que me di una hostia bastante grande. Gané en todo, hasta en la hostia", bromeó en su aparición en el programa deportivo.