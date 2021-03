El Real Madrid tendrá que medirse al Liverpool en su camino a la decimocuarta Champions de su historia, en los cuartos de final de esta edición. El destino ha querido que se reedite la final de 2018 que se llevaron los blancos, en el que fue el último partido de Zidane en su primera etapa en el banquillo blanco y que significó un cambio de ciclo, también con la marcha de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, los blancos tienen la oportunidad de abrir un nuevo capítulo contra ese mismo rival, ya que la suerte ha sonreído a los de la capital el camino a la final. De lograr clasificarse contra los 'reds', el Madrid se medirá en semifinales al ganador de Chelsea y Oporto, dos de los equipos más débiles que había en el sorteo celebrado este viernes.

Desde la final de 2018, el Liverpool ha sido todo una montaña rusa de sensaciones. Tan solo un año después repitieron final de Champions, después de la histórica remontada contra el Barça en semifinales, y se proclamaron campeones en 2019, precisamente, en Madrid. La temporada pasada la capital se volvió a cruzar en su destino, esta vez de manera negativa, cayendo en la prórroga de cuartos contra el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el crecimiento de los de Klopp era exponencial y el objetivo era volver a ganar de una vez por todas la liga, y hacerlo por primera vez desde que esta pasó a denominarse como Premier League. Más de veinte años después, lo consiguieron siendo una auténtica apisonadora en Inglaterra, pero esta temporada no han conseguido alargar esa buena forma.

Mermados por las lesiones, sobre todo por la de su gran baluarte defensivo Van Dijk, han mostrado varias carencias en defensa y todo el equipo ha dado un bajón. De hecho, su tripleta de ataque conSalah, Mané y Firmino, que potenciaron con la llegada de Diogo Jota, ya no es tan temida como en los últimos tiempos, siendo este aspecto intimidante, en la naturaleza del Madrid, la gran baza para los de Zidane.

La temporada entera, en una semana

Unas de las mayores dificultades para pasar a cuartos se la presentará, curiosamente, el FC Barcelona. El duelo de ida se disputará el próximo 6 de abril y la vuelta, siete días después, el día 13. Una semana en la que el Real Madrid se jugará prácticamente su temporada entera ya que entre medias tendrá, ni más ni menos, el Clásico contra el Barça, el sábado 10. El duelo con los azulgranas puede ser el último tren de los blancos para la liga.

Una derrota condenaría las oportunidades de los de Zidane de seguir peleando por el título liguero, mientras que con una victoria superarían al Barça, se apretaría aún más la clasificación, con el permiso del Atlético, y tendría los duelos directos contra colchoneros y azulgranas ganados, dándoles ventaja en caso de empate.

Las dudas del Di Stéfano

Otra de las claves del encuentro no estará marcada por el fútbol, sino por la pandemia y las restricciones de viaje que establezca el Gobierno para los llegados de Reino Unido. De no cambiar la situación actual, y al igual que les ha ocurrido a Atlético o Real Sociedad, el Real Madrid no podrá disputar su encuentro en el Di Stéfano de Valdebebas y perderá esa ventaja que siempre otorga jugar sus partidos en casa. En esa circunstancia, tendrá que buscar otro estadio en Europa para el encuentro de ida.

Salah vs. Ramos: parte 2

Volver a ver a Liverpool y Real Madrid enfrentarse, también rememora otra de las imágenes más icónicas de aquella final, la fatídica lesión de Mohamed Salah. El que estaba siendo el futbolista más destacado de Europa aquella temporada era arrastrado al suelo por Sergio Ramos, cayendo de tal forma que terminó lesionándose el hombro y teniéndose que retirar del partido. Una circunstancia que empañó y afectó al rendimiento de los británicos en aquel partido.