La hemeroteca destapa a Hernández Hernández, el polémico árbitro del derbi madrileño: "¿Equipo favorito? El Barcelona"

Desde su designación como árbitro del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid generó una cierta sospecha. Alejandro Hernández Hernández no gustaba en el entorno madridista ya que, en otros encuentros, ya se habían puesto en alerta: de los 25 encuentros que les había dirigido, habían sufrido siete derrotas y cuatro empates, a los que hay que sumar otro.

Pero más allá de estos resultados, eran sus decisiones las que le habían puesto en el foco. Especialmente críticos fueron los dos Clásicos en los que fue protagonista el colegiado canario, que se saldaron con dos expulsiones a Sergio Ramos. Esas y otras decisiones polémicas han convertido a Hernández Hernández en un viejo enemigo del Real Madrid, en general, y de Ramos en particular.

Aunque el capitán no estuvo este domingo en el Wanda, los blancos no salieron nada satisfechos con su actuación porque, de nuevo, se han visto perjudicados. El penalti que no pitó por mano de Felipe cuando iban perdiendo 1-0 ha hecho clamar hasta al mismísimo Emilio Butragueño, que no suele decir una palabra más alta que otra. El Atlético, por su parte, se ha convertido en un inesperado defensor de Hernández, aunque tampoco era de su gusto en origen.

A estos antecedentes se une ahora una vieja entrevista que ha saltado a la palestra directa desde la hemeroteca de 1994. Por entonces, La Voz de Lanzarote entrevistó a un chico de la isla de sólo 11 años que ya quería ser árbitro. En el test, una pregunta delataba sus preferencias futbolísticas: a la pregunta "¿tienes equipo favorito?", el joven Alejandro confiesa "sí, claro, el Barcelona".

Veo mucho comentario con esta entrevista a Hernández Hernández diciendo que le gustaba el Barcelona con 11 años. A ver si ahora a los árbitros tampoco les vamos a dejar ser niños... pic.twitter.com/Aehc8pNR3D — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 8, 2021

En la misma charla, Hernández Hernández confesaba que sus gustos futbolísticos en cuanto a jugadores eran Romario y Laudrup, que en 1994 estaban en el Barça, y que su sueño era pitar en Primera. Algo que ha conseguido sobradamente.