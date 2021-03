Ben Foster, portero del Watford: "Diego Costa era una rata asquerosa. Se limitaba a gruñir y rascar"

El paso de Diego Costa por la Premier League dejó marca. Al menos entre sus rivales. Hace casi cuatro años que el hispano-brasileño no se mueve en las áreas de la liga británica, pero sus contrincantes todavía se acuerdan de él. Al menos el portero del Watford, Ben Foster, quien no tiene precisamente palabras de cariño para el delantero.

Cuando Ben Foster fue preguntado, en una entrevista para The Cycling GK, por el rival con al que menos le gustaba enfrentarse, su respuesta fue clara. “Diego Costa porque era solamente una pequeña rata asquerosa”, admite el portero. “Diego Costa solamente se limitaba a gruñir y a rascar. No te dejaba en paz, no te dejaba ni un segundo de respiro”.

Curiosamente, Foster compara a Diego Costa con Luis Suárez, que fue su recambio en el Atlético de Madrid. “Luis Suárez también era un poco así. Era horrible jugar contra él, te patearía, rascaría, haría cualquier cosa”.

Sin embargo, el portero del Watford no le quita mérito a estos jugadores, de los que destaca su mentalidad sobre el césped. “Simplemente son ganadores puros, me encantan ese tipo de jugadores. Quieres ese tipo de jugadores en tu equipo. ¡Animales!”.