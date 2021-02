El Real Madrid de las ausencias pasa examen europeo ante el Atalanta

Un Real Madrid plagado de bajas y que solo dispone de 13 jugadores de la primera plantilla visita esta noche Bérgamo para medirse al Atalanta en la ida de los octavos de la Champions League.

Sin Benzema, Sergio Ramos, Hazard, Valverde, Rodrygo, Carvajal, Marcelo, Militao y Odriozola, los blancos tratarán de imponer la solidez que han mostrado en los últimos partidos ante un equipo con un gran poderío ofensivo, con Luis Muriel como jugador más peligroso, pero también vulnerable atrás y con muchas lagunas defensivas.

En el equipo italiano, hay una mezcla de cautela e ilusión. De la primera puso el técnico Gasperini: "Nunca pensé que el Madrid es vulnerable. En Champions’ se transforma, por ejemplo en Milán contra el Inter hicieron un gran partido". Por su parte, Muriel apostó por una gran noche: "Cuando lo das todo en el campo, si crees en tus fortalezas puedes ganar a cualquiera".

Mientras, en el bando blanco, Zidane no quiere oír hablar de las bajas: "Habláis de las bajas, pero yo me quedo con los jugadores que tenemos aquí. Nosotros entramos siempre para ganar, nunca nos vamos contentos con menos que la victoria. Estamos bien preparados".

También Kroos habló sobre sus compañeros ausentes: "Yo casi nunca estoy lesionado y no sé qué hacen los jugadores lesionados, no sé lo que hacen en casa, ni cómo hacen la rehabilitación, ni estoy en sus cuerpos... Yo sé lo que hago yo, pero no sé qué pasa".