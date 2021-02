Pau Gasol, muy molesto con la filtración de su fichaje por el Barça, se toma con calma su recuperación

Pau Gasol está muy molesto con el Barça. Según informa La Vanguardia, al jugador no le gustó que se filtrasen los avances de sus negociaciones con el equipo blaugrana, de las que tenían conocimiento muy pocas personas, y ahora tendría previsto tomarse con calma arreglar los últimos flecos de su acuerdo y recuperarse con toda tranquilidad.

El periódico catalán apunta que el fichaje estaba previsto que se anunciase esta semana, pero siempre manteniendo el más escrupuloso secreto hasta hacerse público. Pau Gasol y el Barça tienen muy avanzadas las negociaciones y el jugador incluso habría tenido una conversación con el que sería su entrenador en el conjunto azulgrana, Sarunas Jasikevicius. Pero las filtraciones le han hecho ver las cosas de otra forma.

Una publicación en Twitter del candidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa fue lo que provocó el vendaval mediático de la llegada de Pau Gasol al Barça. “El equipo del Barça de Basket no juega hasta el próximo viernes. ¿Podría ser que estos días tuviésemos una gran noticia?”, decía el tuit, junto con una foto de Pau.

L’equip de @FCBbasket no juga fins divendres. Podria ser que en aquests dies tinguéssim alguna gran notícia? 🤔 pic.twitter.com/Xv2H7iBLV6 — Toni Freixa (@tonifreixa) February 20, 2021

El propio jugador tuvo que romper su silencio tras la repercusión de la filtración. “Al hilo de las noticias aparecidas, quiero comunicar que continúo centrado en mi recuperación y aún no estoy listo para volver a la pista. Cuando tenga algo que anunciar, lo haré a través de mis redes sociales”.

Al hilo de las noticias aparecidas, quiero comunicar que continúo centrado en mi recuperación y aún no estoy listo para volver a la pista. Cuando tenga algo que anunciar, lo haré a través de mis redes sociales.



¡Muchas gracias por vuestro apoyo! — Pau Gasol (@paugasol) February 20, 2021

Ese momento no debería tardar mucho en llegar, pues el plazo para inscribir a jugadores en la Euroliga termina el miércoles a las 18 horas. De no producirse antes de esa fecha, Pau Gasol podría jugar en la Liga ACB, pero no en la competición continental durante esta temporada.