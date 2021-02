Rafa Nadal sufre un calambre y tiene que abandonar la rueda de prensa tras caer con Tsitsipas: "No quería más memes"

Rafa Nadal cayó en cuartos de final del Open de Australia este martes contra Stefanos Tsitsipas y desperdició su primera oportunidad para convertirse en el tenista con más Grand Slams en la historia, en el primer grande de la temporada. El griego supo remontar los dos sets de ventaja del número dos del mundo para terminarse imponiendo tras algo más de cuatro horas de partido.

Un duelo que terminó con los dos tenistas exhaustos y que no pudo aguantar Nadal, físicamente muy mermado, como reconoció en la rueda de prensa posterior al partido. Además, el de Manacor admitió la superioridad de su rival y su merecedora clasificación a semifinales.

Sin embargo, lo más llamativo de la comparecencia fue el momento en el que Rafa Nadal tuvo que retirarse unos momentos al sufrir unos calambres en el muslo mientras estaba hablando. Nadal se ausentó unos minutos para poder tratarse rápidamente y más tarde volvió a la sala.

Tras su vuelta, el español reconoció entre risas que esta era una prueba de que no estaba bien preparado físicamente para el torneo, que ya arrancó con molestias la semana pasada. Además, bromeó con lo que le ocurrió hace unos años en el US Open, cuando sufrió unos calambres similares, aunque en ese caso, fue atendido en la misma sala de prensa.

"Me han preguntado si estaba bien preparado y se ha demostrado que no. Físicamente me ha faltado un poco más de preparación, desgraciadamente. He sufrido un tirón y después de tantos memes que hubo con lo de Nueva York, he decidido salir pitando, me ha dolido bastante más, pero supongo que habré evitado algo", explicó.