Una nueva plaga de lesiones desola al Real Madrid: solo 13 jugadores disponibles contra el Getafe

El Real Madrid se encuentra bajo mínimos para su enfrentamiento del próximo martes contra el Getafe, aplazado de la primera jornada de LaLiga, después de que hasta ocho futbolistas se encuentren lesionados. Una nueva plaga de lesiones que obligará a Zidane a recomponer el equipo y tirar de futbolistas de la cantera.

La de Sergio Ramos ha sido la última mala noticia que ha recibido el equipo blanco. El central fue operado el pasado fin de semana y estará como mínimo un mes y medio de baja, para intentar sanar de una vez por todas sus problemas de menisco. El capitán blanco no podrá volver a los terrenos de juego hasta los hipotéticos cuartos de final de Champions que disputarían los de la capital si pasan contra el Atalanta.

También Hazard volvió a caer lesionado en este fatídico mes de febrero para los blancos y también estará un mes fuera de juego por una lesión en el recto anterior izquierdo. El belga además ha estado en el foco de las críticas por sumar su décima baja en algo más de un año y medio que lleva en Madrid.

También las bajas de las que han sido dos piezas claves de Zidane en la mejora en el juego han caído por problemas físicos. Primero fue Dani Carvajal, después de que a mediados de enero recayese de una lesión muscular al poco de volver tras perderse varios partidos. Más tarde, su relevo en la banda derecha, Lucas Vázquez, también sufrió problemas musculares que le han alejado del verde desde finales de enero.

No solo parte del once titular del Real Madrid ha sufrido problemas físicos, sino que también ha golpeado de lleno a la famosa unidad B de Zidane. Sobre todo, hacia dos de los jugadores de banquillo más utilizados por el francés, como lo son Valverde y Rodrygo. Al brasileño no se le espera hasta abril, después de sufrir una lesión en el bíceps femoral contra el Granada; y el uruguayo lleva ya algunas semanas de baja por daño muscular.

Finalmente, Odriozola y Militao quedan pendientes de pruebas médicas aquejados por molestias y apuntan a baja en el encuentro contra el Getafe, igual que Toni Kroos, que cumple ciclo de amonestaciones.

Sin embargo, la nota positiva de la previa del derbi de la Comunidad de Madrid la ha puesto Isco. El malagueño se ha entrenado este lunes con relativa normalidad, después de perderse el partido contra el Huesca por unas molestias en la espalda que parece haber superado. Así, el '22' apunta a titular en la medular con Casemiro y Modric.

Además, Zidane se llevará a los ocho del Castilla que entrenan habitualmente con el primer equipo, Marvin, Arribas, Blanco, Chust, Miguel Gutiérrez y Hugo Vallejo; además del lateral derecho del juvenil, Loren.

El Real Madrid ya suma 38 partes médicos en lo que va de temporada, protagonizados por 20 jugadores distintos, y varios de ellos con afectaciones de importancia que les han dejado varias semanas en el dique seco. Una tendencia que no se da no solo en la Casa Blanca, puesto que son varios los equipos que acusan la carga del calendario.