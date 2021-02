Aprender catalán, no incurrir en dopaje o no montar en moto acuática... las curiosas cláusulas del contrato de Messi

La exclusiva de 'El Mundo' sobre el contrato de Leo Messi continúa arrojando luz sobre el vínculo entre el capitán azulgrana y el club. Una revelación que ha provocado mucho revuelo especialmente por la cantidad de dinero que ha ingresado el jugador, hasta 555.237.619 euros en cuatro años.

El citado diario continúa publicando detalles sobre el contrato y este martes ha llamado la atención la serie de cláusulas a modo de normas que el FC Barcelona impuso en el documento.

Desde no montar en moto acuática a no incurrir en dopaje o no apostar mucho dinero, pasando por una especialmente llamativa: integrarse en la sociedad catalana.

Tradicionalmente, el FC Barcelona ha insistido en que sus jugadores, sean de la nacionalidad que sean, aprendan el idioma catalán, proporcionando ellos mismos los medios necesarios para tal objetivo.

Con el mandato de Bartomeu especialmente, el club azulgrana ha estado muy ligado a la actualidad política de Cataluña, posicionándose abiertamente en favor de un referéndum por la independencia.

Precisamente sobre este asunto versa una de las cláusulas del contrato y es que el '10' tenía libertad de desvincularse del Barça en caso de una situación de independencia de Cataluña y, por ende, en caso de que el equipo se integrara en una liga local.

Ajeno al ruido mediático

Pese al revuelo generado por la información desvelada por 'El Mundo', Leo Messi no se ha pronunciado al respecto ni de manera personal ni a través de su equipo de comunicación.

El argentino disputó este domingo el partido de Liga del Barça ante el Athletic y fue uno de los más activos en una gran primera parte del conjunto culé e, incluso, fue él el artífice del primer gol del equipo de Koeman, ajeno por completo al rudo mediático generado a raíz de la publicación.