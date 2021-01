Cassano: "El Real Madrid me regalaba 5 kilos de Nutella al mes, me la comía a cucharadas del bote"

El ya exfutbolista italiano Antonio Cassano no tuvo su etapa soñada en el Real Madrid. Proveniente de la Roma, su paso por el Bernabéu fue más bien para olvidar. Sus primeros meses estuvieron marcados por un visible sobrepeso y un mal estado de forma y cuando parecía que iba a contar en el equipo, Fabio Capello le apartó del equipo al ser pillado criticando sus decisiones.

Sin embargo, el propio jugador ha reconocido en múltiples ocasiones que el gran problema que ha tenido a lo largo de toda su carrera ha sido su dificultad para mantener el peso. Ahora, en una charla con Bobo TV, en la que participaron también Cannavaro y Vieri, ha desvelado que el mismo Real Madrid era una de sus fuentes para conseguir comida.

"En Madrid, inmediatamente después de llegar perdí 12 kilos, luego llegó Cannavaro y los volvi a ganar. En el Real Madrid, Nutella era uno de los patrocinadores y cada mes nos regalaban cinco kilos del producto", comenzó revelando provocando la risa de sus compañeros.

"Al llegar Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me pelee con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella directamente desde el bote, a cucharadas, y todo me daba igual. Daba asco", añadió.

Entre tanto, quiso también "abrir un paréntesis" para disculparse con Fabio Capello por su rendimiento y actitud. "Lo siento mucho por Capello, una persona a la que amo de verdad", aseguró.