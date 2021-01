Camacho recuerda el Mundial de 2002: "El linier de Corea estaba comprado, estaba bastante tocado ese hombre"

El seleccionador español José Antonio Camacho fue el encargado de dirigir a una de las mejores generaciones del fútbol ibérico en los últimos años, previa a la que consiguió el histórico triplete de dos Eurocopas y un Mundial, en la Copa del Mundo de Corea-Japón de 2002. Sin embargo, el arbitraje del egipcio Gamal Al-Ghandour y su linier Michael Ragoonath, frustró el sueño de La Roja en cuartos.

Ahora, en una entrevista que el exseleccionador ha concedido en el programa 'Ídolos' repasando su carrera, ha querido recordar aquel fatídico encuentro, contra la anfitriona Corea. Camacho señala a un culpable en concreto de la eliminación, acusando a Raoonath incluso por encima del Al-Ghandour.

"Yo creo que el linier estaba comprado. Pero también tenía una permisividad muy grande por parte del árbitro", indicó "Pero es verdad que el linier no tenía las condiciones necesarias. No había pitado en su vida un partido relacionado con esto, además de detalles que no son normales. Se veía que estaba bastante tocado ese hombre", quiso incidir.

Camacho recordó también otro episodio en el mismo partido con el árbitro, tras los 90 minutos. "Yo estaba en la prórroga, con mis jugadores reunidos y me empiezan a coger del hombro. Era el linier este famoso que me decía que yo no podía dar las órdenes a mis jugadores. Me quedo mirando y Guus Hiddink estaba hablando con sus jugadores, con los coreanos, sin que nadie se estuviera metiendo. Sin embargo, de nosotros no querían ni que nos juntáramos"

El exseleccionador también rememoró otros aspectos que ya le hacían sospechar la diferencia de trato que tendrían los españoles con respecto a los anfitriones, más allá de lo deportivo. "El día anterior al partido, en el entrenamiento, nos preguntaron cómo queríamos el campo. Le dije al juez de campo que quería que la hierba estuviera altísima para que precisamente nos la dejaran corta", concluyó.