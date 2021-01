Vinicius confiesa un cambio de mentalidad importante por culpa de la pandemia de Covid-19

Vinicius Junior habló para la revista de ocio británica Gaffer y dejó varias perlas sobre su cambio de mentalidad por culpa de la pandemia mundial de Covid-19, además de hacer referencia a la lucha contra el racismo, con la que está muy implicado.

"Yo diría que mi mayor fortaleza es siempre tener la cabeza despejada. Yo nunca, nunca me rindo. Siempre me mantengo fuerte en lo que estoy convencido. Si miras lo que nos ha enseñado 2020, entonces tenemos que aprovechar cada día, cada momento, ya que el mañana no está prometido. Dentro y fuera del campo", explica el jugador del Real Madrid. "Cuando la pandemia, nadie podía creerlo y todavía no podemos. Entonces, tenemos que disfrutar cada momento como si fuera el último día de nuestras vidas".

En lo referente a la lucha contra el racismo, el brasileño no se anduvo con medias tintas. "Debemos continuar la lucha haciendo lo que venimos haciendo. Lewis Hamilton, Lebron James y Neymar, personas que tienen una voz fuerte, siempre aprovechan la oportunidad para hablar sobre el racismo y siempre es importante que todos lo hagan", comenta Vinicius. "Seguiremos luchando por la igualdad, tenemos que hacerlo. Para ser honesto, es una locura que sigamos hablando del tema hoy porque espero que los niños, la próxima generación, no tengan que pasar por nada de esto".