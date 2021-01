Aduriz derrocha clase consolando a los jugadores del Barcelona tras la final de la Supercopa

Aduriz estuvo presente en la final de la Supercopa de España apoyando a su exequipo y protagonizó una de las imágenes de la noche cuando, al terminar el partido y con el Athletic ya celebrando el título, fue al consolar a los jugadores del FC Barcelona.

El guipuzcoano se acercó al banquillo del Barça y saludó a varios jugadores blaugranas, al tiempo que les felicitaba por su actuación en la final. Una muestra de clase y saber estar como pocas, de un jugador que colgó las botas después de que se le complicase una lesión de cadera que le mantuvo en el dique seco durante meses.

“Marcelino me pidió que estuviera aquí y ayudaré en todo lo que pueda”, declaró Aduriz antes de la gran final de la Supercopa de España. El exjugador formó parte de la expedición del Athletic Club. "Sendoa, delegado del primer equipo, me envió un mensaje diciendo que el míster quería hablar conmigo. Me pidió si podía estar con la expedición, que siempre ha dicho que si el equipo está aquí es por el trabajo hecho el año anterior. Beñat [MacArthur] y Sanjo [Birmingham] no podían venir y a mí me hizo mucha ilusión estar aquí", comentó.

Aduriz fue máximo protagonista en el título de la Supercopa de 2015, cuando marcó cuatro de los cinco goles del Athletic entre la ida y la vuelta también ante el Barça. “Fue uno de los mejores momentos que hemos vivido en los últimos años, sino el mejor. Ganar una final a doble partido al Barcelona es un hito histórico”, recordó.