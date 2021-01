Ricky Rubio y Juancho Hernangómez, apartados del equipo por el protocolo sanitario de la NBA

Ricky Rubio y Juancho Hernangómez han sido apartados de los Minnesota Timberwolves por el protocolo sanitario de la NBA. La Liga ha endurecido las medidas a seguir para luchar contra un Covid-19 que empieza a hacer estragos en la competición y que ha llevado ya a la suspensión de varios partidos.

El equipo ha puesto en cuarentena a Juancho, que estará diez días de baja, mientras que Ricky está en seguimiento por el contacto directoy cercanía con su compañero hasta el resultado de las pruebas médicas. De momento ninguno de los dos ha dado positivo confirmado, pero han sido apartados por precaución, para evitar posibles contagios.

Esta situación no llega en el mejor momento para ninguno de los dos jugadores. Hernangómez ocupaba un puesto en el cinco titular de los Wolves ante la baja de Jake Layman, pero ahora perderá ese hueco en el quinteto inicial. Por su parte, Rubio no está acabando de funcionar en su segunda etapa en Minnesota, en la que debería crear una sociedad con D’Angelo Russell en el juego exterior, pero la cosa no acaba de cuajar.