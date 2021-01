Ibai Llanos quiere comprar el Real Murcia: "Me gustaría que a un equipo humilde se le respete el escudo"

Ibai Llanos, además de ser un gran aficionado futbolero y el mejor streamer de 2020 (así se lo han reconocido), ha mostrado una faceta solidaria que le ha hecho ganarse el respeto unánime, no sólo de sus millones de seguidores, sino incluso de personalidades como el presidente Pedro Sánchez.

Ahora también se ha ganado el aplauso de la afición de un equipo de fútbol histórico que no pasa sus mejores momentos: quiere comprar el Real Murcia. En su casa nueva, el vasco ha confesado que va en serio lo de hacerse con las riendas de "un equipo humilde" el que le gustaría que "se respete el escudo".

Ibai recoge el guante de otros creadores de contenido, La Media Inglesa, que están detrás de otro equipo, así que a Ibai le ha apetecido meterse en ese proyecto.

"Chicos, creo que voy a comprar el Real Murcia. El de verdad, el fake no (referidos al Racing Murcia). Si se puede, ¿eh? En un futuro. Porque sabéis que los de 'La Media Inglesa' también quieren comprar un equipo. Si ellos de verdad van en serio, podríamos comprar el Murcia. Esto es una cosa... A ver, chicos, yo os cuento las ideas que tengo en la cabeza. No os penséis que lo voy a comprar mañana, pero sí me gustaría que a un equipo humilde se le respete el escudo", señaló Ibai.

El propio Real Murcia, desde sus redes sociales, han recogido el guante y le invitan a negociar cuando sea.

¡Pero @IbaiLlanos! ...comprar el #RealMurcia 🤭🤑



¡Claro! Te lo hemos dicho desde siempre que te hagas accionista 😍... tan enserio que llevamos con los números claros ya tiempo para poder quedar desde ya 😜



Gracias de ♥️ y lo de respetar el #Escudo, eso si, es la cláusula Nº1 pic.twitter.com/HRd2EGuyrB — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) January 15, 2021

La idea de la campaña ha tenido una gran acogida en las redes sociales. El hashtag #IbaiCompraelMurcia ha sido tendencia desde primera hora de la jornada.

El mundo de los eSports está cada vez más entrelazado con el del fútbol. El DUX, uno de los principales clubes de España de deportes electrónicos (entre cuyos dueños están Thibaut Courtois o Borja Iglesias), ya se hizo con el Internacional de Madrid, un clásico de la Comunidad, que milita actualmente en Segunda B.