La Ligue 1 se queda sin televisión para sus partidos: ¿el catalizador para la revolución del fútbol?

La Ligue 1 no será retransmitida en Francia a partir del próximo 5 de febrero después de que Canal Plus haya decidido devolver los derechos televisivos que poseía el grupo audiovisual después de que la LFP (Ligue de Football Professionnel) haya incrementado el precio de su servicio. Tras la rescisión del acuerdo entre Mediapro y la liga, la decisión de Canal Plus puede ser el detonante de una crisis histórica en el fútbol francés.

El pasado mes de diciembre, la empresa catalana dejaba de poseer el 80% de los derechos de retransmisión de la Ligue 1, siendo su competidora francesa la dueña del 20% restante hasta esta última semana en la que han anunciado que también devuelven dicho porcentaje.

De ese modo la liga francesa y sus clubes ven cómo pierden su mayor fuente de ingresos en apenas un mes, mientras tienen que hacer frente a una deuda de 800 millones de euros por la crisis del coronavirus. Tras dar la temporada por terminada en el mes de abril, Canal Plus y BeIN Sports se rehusaron a realizar el último pago a la liga por los derechos de una retransmisión que no iba a darse.

Todo ello ha obligado a la LFP a negociar una rebaja salarial del 30% con el sindicato de futbolistas (UNFP) para, junto con los clubes, poder hacer frente a la superlativa deuda que arrastran.

Sin embargo, la liga ya estudia distintas estrategias para que su fútbol "no caiga en el olvido" y evitar comprometer patrocinios y demás acuerdos que le priven de percibir otros ingresos. Una de las opciones es permitir la retransmisión de sus encuentros sin ellos recibir remuneración alguna, concretamente a través de Telefoot.

Otra opción es recuperar el método PPV (Pay Per View o Pago Por Visión, en español), por el que el usuario pagará por el partido o lote de partidos que desee ver, haciendo que finalmente sean los televidentes los que, en cierto modo, paguen esos derechos de retransmisión.

De la crisis económica a la deportiva

No obstante, lo que deja en claro este movimiento de Canal Plus es la caída en picado del interés en el fútbol francés. El grupo tiene claro que internacionalmente la Ligue 1 pierde cada vez más caché y esa repercusión empieza a tener efectos en la audiencia local. De hecho, el gran peligro está en las consecuencias que puede tener en los clubes, cuyos principales ingresos vienen de las televisiones.

Una crisis económica que se traduzca en una deportiva, con los equipos sin dinero para atraer a buenos jugadores, hará que la Ligue 1 pierda el poco interés que tiene en el marco internacional, más allá del Paris Saint-Germain, que tiene el grifo del dinero abierto con línea directa desde Catar.

Eso sí, los parisinos también se verán repercutidos por una liga con un nivel aún más bajo del que tiene ahora, haciendo pensárselo dos veces a las grandes estrellas para que aterricen en la capital francesa, como es el caso de Messi o Sergio Ramos, que terminan contrato y a los que se les ha vinculado en los últimos tiempos con el PSG.

Las nuevas plataformas esperan

Sin embargo, donde hay una necesidad hay una oportunidad, y esta crisis televisiva por la que pasa el fútbol francés puede ser el catalizador para la nueva forma de consumir el fútbol. Más allá de la idea de PPV que baraja la Ligue 1, plataformas como Amazon o DAZN pueden alimentar su oferta futbolística adquiriendo los derechos de una de las cinco grandes ligas europeas.

También para otras plataformas emergentes que están surgiendo en los últimos tiempos como lo puede ser Twitch, que se vuelve cada vez más universal con futbolistas y periodistas abriendo sus canales en lo que apunta a ser la nueva era de la información y, por qué no, de la retransmisión del fútbol. Esta red social ya ha demostrado en numerosas ocasiones su gran potencial, batiendo esta semana el récord de más usuarios en directo con casi 2,5 millones de espectadores simultáneos.