El Sevilla destapa el misterioso guiño de Dani Alves en redes sociales: "El buen hijo siempre vuelve a casa"

Dani Alves sorprendió a los aficionados del fútbol español, y sobre todo del Sevilla, con su último mensaje que ha compartido en redes sociales. El que fuera jugador del equipo hispalense durante seis años (de 2002 a 2008), dejó un guiño a su antiguo club dejando caer una posible vuelta al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Como dice el dicho: el buen hijo a casa siempre vuelve", escribe el actual futbolista del Sao Paulo, en una imagen de sus inicios en el club junto al que fuera delegado del club, Cristóbal Soria. Sin embargo, la edad del brasileño, que este año cumplirá 38 años, hacía ver complicado que realmente pudiese volver a Nervión.

Como dice el dicho: EL BUENO HIJO A CASA SIEMPRE VUELVE!

#🙏🏽 pic.twitter.com/vCdMrWKzZA — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) January 11, 2021

No obstante, unas horas después el club desvelaba el porqué del cariñoso mensaje de Alves para anunciar una colaboración con el mítico lateral. Así, el Sevilla se ha aliado con el equipo de eSports del brasileño, 'Good Crazy', para participar en la eLaLiga Santander, como han informado en un comunicado.

"El roster jugará para representar al club de Nervión en la competición oficial de FIFA 21 de EA ESPORTS en España. De esta manera, Dani Alves vuelve en cierto modo a vincularse al club en el que jugó entre 2003 y 2008, en este caso amparando a sus jugadores en dicho torneo", escribía el Sevilla.

"Cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla FC mediante la competición eLaLiga no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club", mencionó por su parte Alves, como recogió la nota de prensa del club.