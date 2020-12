Roger Federer se perderá el Open de Australia después de 20 ediciones consecutivas participando

Tony Godsick, representante de Roger Federer, comunicó de forma oficial que el suizo no disputará el Open de Australia 2021, que se disputará en el mes de febrero. El motivo de la ausencia del tenista es una lesión de rodilla de la que todavía no está recuperado totalmente.

“Roger ha decidido no jugar el Open de Australia. Ha progresado en los últimos dos meses tanto con su rodilla como con su físico aunque, después de discutirlo con su equipo, ha decidido que lo mejor será regresar después del Open de Australia”, publicó. Curiosamente, su último partido oficial fue en enero de 2020 en este campeonato, cayendo en semifinales contra Novak Djokovic.

Federer tuvo que pasar por el quirófano el pasado mes de junio debido a una recaída en la lesión de rodilla de la que se recuperaba. “Empezaremos a hablar esta semana que viene respecto a los torneos que empezarán en la segunda quincena de febrero y después construiremos un calendario para el resto del año”, aseguró el representante del ganador de 20 títulos Grand Slam.

De esta manera, será la primera vez desde hace 20 ediciones que el suizo no participa en el Open De Australia, el primer major del año. De hecho, será la segunda vez en la carrera de Roger Federer que no participará en un Grand Slam, después de aquella en 2016 cuando no estuvo presente en el Open USA, también por lesión de rodilla.