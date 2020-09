Roger Federer demuestra que se le da mejor el tenis que la música cantando por los Beatles

Las cualidades tenísticas de Roger Federer están fuera de toda duda. Aunque sus problemas físicos le han hecho sacrificar la temporada 2020, hay esperanzas de que vuelva en plenitud de condiciones en 2021. Mientras, dedica sus días a labores publicitarias... y ahí es donde demuestra que no todo se le da tan bien.

En el último spot que ha protagonizado le han puesto en el compromiso de cantar a capella una de las canciones más conocidas de un grupo mítico como los Beatles. El tema es 'With a little help from my friends', y el exnúmero 1 le echa valentía y se atreve a cantarlo sin ayuda.

Sin embargo, para afianzar la idea del spot y la letra de la propia canción, que luego versionó y transformó Joe Cocker, poco a poco se le van uniendo más personas. Eso hace que Federer pase de estar solo y algo avergonzado a acompañado y más animado, hasta el punto de que se atreve a bailotear.

Posiblemente cuando John Lennon y Paul McCartney compusieron esta canción, que originalmente cantaba Ringo Starr, para el 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' no se esperaban una versión así, como tampoco ningún fan de Federer.