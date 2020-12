Jon Jones, el luchador más polémico de la UFC, volverá al octógono como peso pesado

Jon Jones prepara su regreso a la jaula de la UFC. El presidente de la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo, Dana White, anunció que ha mantenido conversaciones con el ex campeón para que vuelva al octógono y pelee en la categoría de pesos pesados, en lugar de la de semipesados en la que ya ha reinado en el pasado.

Se trata de una buena noticia, pues Jon Jones recientemente pidió a la UFC que le liberase de su contrato para estudiar ofertas de otras promotoras y además renunció al cinturón de campeón de los semipesados, el cual no defendía desde el mes de febrero. "Jon Jones está en la UFC hace mas de 10 años. Tuvimos una buena conversación hace una semana, y está listo para volver. Tiene la cabeza en el lugar correcto y nosotros estamos en un buen lugar", explicó Dana White en una entrevista para BT Sport.

Ahora todo apunta a que ‘Bones’, como se apoda el peleador, subirá de categoría para luchar directamente por el título de los pesos pesados, el cual tiene actualmente Stipe Miocic. "La UFC quiere que Miocic defienda el título ante Francis Ngannou en marzo. No es oficial, pero es algo que se está buscando”, comentó el reputado periodista de MMA Ariel Helwani. “En un mundo perfecto, a la empresa le gustaría que el ganador del combate haga una defensa contra Jones en verano”.

La motivación de Jon Jones

“La división del peso fue divertida, pero ya no tenía miedo a esos chicos. Obviamente, todavía entrenaba duro [para enfrentarme a ellos], pero no lo pasé mal en mis últimas peleas”, confesaba Jon Jones en una entrevista para ESPN. “Los próximos rivales a los que me voy a enfrentar… los respeto. Son tipos intimidantes. Es algo que me motiva de una forma diferente”.

Una de las cosas que más preocupa a Jon Jones es el legado que dejará una vez que se retire. Al peleador de Rochester le gustaría ser recordado como el mejor de todos los tiempos, y por eso cree que este cambio de división será el paso definitivo para que así sea, dejando de lado todas las polémicas que le han perseguido a lo largo de su carrera en forma de tres sanciones por dopaje.

“Sólo quiero que no haya debate cuando esto termine. Siento que he tenido una gran carrera en el peso semipesado y soy de lejos el mejor, pero en mi corazón siento que soy el mejor peleador en la historia de este deporte”, confiesa ‘Bones’. “Simplemente no quiero que haya ningún debate. Y una forma en que puedo hacerlo es consiguiendo esta corona de peso pesado, que es exactamente lo que voy a hacer”.