El youtuber Jake Paul reta a Conor McGregor y pone sobre la mesa 50 millones de dólares

Conor McGregor volverá a pelear en la UFC el próximo 23 de enero de 2021. Será su primer combate desde el 18 de enero e este año, cuando cayó derrotado a manos del invicto Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, ya tiene lista de espera para después de su enfrentamiento dentro del octógono. El polémico youtuber Jake Paul le ha lanzado un guante y la reta a subirse a un ring de boxeo y le ofrece 50 millones de dólares.

El youtuber publicó un vídeo en su cuenta personal de Twitter en el que desafía al irlandés. "Buenos días Conor McGregor. Sé que es posible que estés dando golpes a viejos en un bar ahora mismo", decía Paul, haciendo referencia al incidente en el que 'The Notorious dio un puñetazo a un anciano en un pub. "Mi equipo te ha enviado una oferta de 50 millones de dólares esta mañana. Cincuenta millones en efectivo. La mayor oferta que te hayan hecho nunca, pero estás asustado de luchar conmigo, Conor, me estás esquivando porque no quieres perder contra un jodido youtuber".

El presidente de la UFC acribilla al youtuber

Dana White, presidente de la UFC, no ve con buenos ojos la propuesta de Jake Paul y así se lo explicó a los medios. "Hay cero posibilidades [de que se de este combate]. Conor esuno de los mejores luchadores ahora mismo y no debería pelear contra niños que tienen malditos vídeos de YouTube". El propio White insinuó que le encantaría ver como la campeona de la UFC Amanda Nunes destrozaba a Paul, a lo que la propia respondió aceptando el reto.