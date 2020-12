El truco para combatir los excesos navideños está en Amazon y cuesta menos de 15 euros

En las wish list navideñas siempre solemos incluir artículos tangibles que podemos disfrutar nada más abrir el paquete. En este ámbito, la tecnología es una de las favoritas a la hora de encontrar debajo del árbol de Navidad. Así, son muchos los que esperan un altavoz inteligente, para que se convierta en una ayuda eficaz en casa; unos auriculares inalámbricos, para disfrutar de la música en cualquier lugar; un smartwatch, para registrar todas nuestras actividades y hasta unas gafas de realidad virtual para llevar los juegos a otra dimensión. Sin embargo, dados los excesos de estos días, no estaría de más que Papá Noel nos dejara debajo del árbol una herramienta que nos ayude a potenciar nuestra rutina de entrenamientos.

De hecho, lejos de abandonar tus sesiones diarias, en Navidad te has propuesto cumplir con ellas a rajatabla para evitar que los turrones y los polvorones dejen huella en tu cuerpo. Claro que te resulta bastante sencillo, puesto que has montado un pequeño gimnasio en casa y cuentas con muchos artículos para practicar ejercicio, desde las bandas elásticas hasta un rodillo. Claro que eres consciente de que la zona abdominal es la que más va a sufrir las celebraciones navideñas puesto que es la que más cuesta definir y conseguir el ansiado six pack requiere de esfuerzos diarios.

Por suerte, en el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado un electroestimulador muscular rebajado un 44% para que se convierta en tu gran aliado estas fiestas. Este dispositivo, en combinación con tus rutinas deportivas diarias, ayuda a tonificar y a esculpir la zona abdominal, por lo que es el complemento perfecto. ¿Quieres descubrir por qué?

Este dispositivo puede usarse en la zona abdominal, en las piernas, los brazos y hasta en la cintura. Amazon

Así debes introducirlo en tu rutina deportiva

Siempre de la mano de la opinión de un especialista, los electroestimuladores son de gran ayuda cuando queremos tonificar y definir ciertas zonas más rápido de lo habitual. Así, solo efectivos si los combinamos con una buena rutina deportiva y una alimentación saludable y equilibrada, por lo que, lo más adecuado es introducirlos durante nuestros entrenamientos activos para que, mediante pequeñas contracciones indoloras, aumentemos el esfuerzo muscular. ¿De qué zonas? Desde los brazos hasta las piernas, sin olvidar el abdomen o los glúteos. Cabe destacar que hay que ajustar los modos o intensidades según las partes del cuerpo que trabajamos y del tiempo que llevamos usándolo, pues es la mejor forma de disfrutarlo (¡y ver resultados!) sin poner en jaque nuestra salud.

Asimismo, igual que haríamos en cualquier rutina deportiva bien pautada, debemos asegurarnos de un calentamiento previo que active los músculos que, después, vamos a trabajar mediante la fuerza y la resistencia. Y, del mismo modo, un estiramiento posterior, esencial para evitar lesiones o contracturas que nos obliguen a dejar el ejercicio durante un tiempo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.