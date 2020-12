Qué regalar a un deportista esta Navidad: así son las ofertas de Amazon en Garmin para acertar (¡y ahorrar!)

Elegir (¡y acertar!) con los regalos navideños es una tarea ardua. Con un presupuesto definido, del que conviene no pasarse, debemos dar con aquellos detalles que sorprendan y encanten, a partes iguales, a nuestros allegados. Así, para facilitarnos la tarea lo máximo posible, hay que pensar en sus gustos y aficiones, ya que nos dará buenas pistas de qué productos pueden serle útiles: juguetes para los más pequeños (¡y también para algún que otro adulto!); algún dispositivo de tecnobeauty para los que disfrutan cuidándose; algún best seller para los más lectores... Algunos perfiles son fáciles de resolver, pero otros, como el de los deportistas, no tanto: ¿qué podemos regalar a los amantes de todas las disciplinas para que les sirva en sus entrenamientos?

Para ayudarte con la decisión final, hemos buceado en el catálogo de Amazon para dar con buenos gadgets deportivos a precios competitivos y hemos descubierto que algunos productos de Garmin, una de las marcas especializadas del sector, están sujetos a buenos descuentos. Un sportwatch, un GPS para la bicicleta o una pulsera de actividad son algunos de ellos. ¿Te animas a descubrirlos y acertar con los regalos esta Navidad?

Tres productos para acertar con un deportista

- Sportwatch Garmin Forerunner 45/G. Con GPS integrado, este dispositivo es perfecto para monitorizar actividades como running, ir en bicicleta, hacer elíptica y mucho más. Además, permite personalizar planes de entrenamiento y se sincroniza con el teléfono móvil para recibir notificaciones. Asimismo, puede enviar tu ubicación a tiempo real a tus contactos de emergencia para que tengan un seguimiento.

Sportwatch Garmin Forerunner 45/G Amazon

- GPS para bicicleta. Si las dos ruedas son la pasión del destinatario de tu regalo, este ciclocomputador es un acierto asegurado. El modelo Garmin Edge 520 Plus incorpora funciones de navegación avanzada y mapas preinstalados que indican los giros hasta por los senderos más complicados. Además, permite batir marcas propias o las de otros ciclistas y puede recibir notificaciones. También dispone de seguimiento de potencia funcional y dinámica de ciclismo.

GPS para bicicleta Amazon

- Para los deportistas más jóvenes... pulsera de actividad de Star Wars. Apostar por una vida saludable es fundamental desde pequeños y con esta pulsera de actividad podemos potenciarlo. Puede analizar los datos de natación y otros deportes y, además, permite que los padres accedan a herramientas de administración de tareas y de recompensas. Por ello, motiva los pequeños a cumplir con objetivos de minutos de actividad que les permiten desbloquear aventuras de la saga.

Pulsera de actividad de Star Wars Amazon

