El recado de Mourinho por el 'vestuario-pocilga' de su próximo rival: "Es un tema para las autoridades"

Jose Mourinho ha intentado dejar a un lado su perfil polémico, pero cada vez que el portugués habla, sube el pan. El actual técnico del Tottenham Hotspur ha querido hacer referencia a uno de los temas controvertidos en los últimos días en Inglaterra: el vestuario visitante del Stoke City.

El entrenador del Middelsbrough, Neil Warnock, denunció recientemente las lamentables condiciones en las que se encuentran las instalaciones del próximo rival de los 'spurs'. Warnock describió el vestuario alternativo para los rivales en el Bet365 Stadium como "una pocilga no habilitada ni para tener animales", después de su visita a Stoke a principio de este mes de diciembre.

Mourinho, que admitió en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra los 'potters' que no quería hablar de este tema, fue preguntado por las críticas de Warnock y terminó dando su versión. El portugués explicó que recientemente recibió un vídeo de compañeros de otros equipos que han visitado el vestuario recientemente y, "negándose" a responder la pregunta, ya dijo todo.

Stoke City - Tottenham 23 de diciembre, 18:30 hrs (Carabao Cup)

"No debería ser una pregunta para mi, sino para las autoridades. Para todas, las futbolísticas, las de seguridad... No para mi, no quiero quedar como el malo que va a hacer comentarios sobre el vestuario visitante del Stoke", aseguró Mourinho, dejando caer que nada bueno se esperan en el Bet365.

No obstante, esta zona parece haber sido adecuada, según han asegurado miembros del Blackburn Rovers, que jugaron contra los de rojo y blanco el pasado fin de semana. Habrá que ver si este miércoles, cuando el Tottenham se enfrente al Stoke, si Mourinho termina de explotar contra sus rivales o si de lo contrario ya han mejorado las instalaciones.