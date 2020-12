Así es el Coros Pace 2: el 'smartwatch' deportivo ultraligero de batería eterna, precio asequible y perfil 'premium'

Uno tiende a convertirse en marquista y a coger hábitos en todo lo que hace. El deporte no es algo diferente. Las innumerables necesidades a nivel de material en el día a día nos obliga a elegir según nuestras experiencias pasadas o las de conocidos, porque el material bueno cada vez es más caro. La camiseta que no me rozó; el pantalón que se seca en apenas un minuto; las zapatillas que agarran la roca como si fueran clavos... y sobre todo, los relojes, a los que le tienes que sumar un sistema operativo determinado a entender e interiorizar.

Puedes comentar con compañeras de ruta, amigos del trabajo, personas en el gimnasio… y mirar sus muñecas. Es prácticamente imposible no conocer a alguien que realice deporte y no luzca uno. Monitorizar, sincronizar con apps de terceros. Progresar. Datos y objetivos. En ese camino, el duopolio reinante entre Garmin y Suunto es evidente, ya que ambas marcas casi se disputaban el pastel con permiso de Polar y alguna que otra más. Y probar más allá parecía cosa de valientes o de ingenuos, ya que damos por hecho que no hay nadie más capaz de hacer las cosas bien. Pues bien, aquí un reconvertido.

Me han bastado algo menos de dos meses para comprobar que ya no es necesario irse a un reloj de más de 200 euros para estar bien monitorizado, con datos GPS bien sincronizados, con información digna sobre pulsaciones cardíacas a través de la muñeca y con aplicación en condiciones para entender qué hago cada día, mi plan de entrenamiento, diferentes tipos de entrenamientos, incluyendo la montaña y un amplio abanico de deportes e infinitos datos de las progresiones. Yo no soy élite, pero sí un usuario avanzado, con más de 200 km al mes corriendo, más de 200 en bici y otros tantos, si me queda energía y algo de tiempo, nadando. El descubrimiento tiene nombre y apellido: marca Coros y modelo Pace 2 Premium.

Coros Pace 2 ARCHIVO

No me ando por las ramas. Para mí es un reloj tope de gama si no vas solo por montaña a precio muy asequible, con las virtudes de los grandes, pero de una ligereza que sorprende. No pesa nada (35 gramos incluyendo la correa de silicona) y apenas notas que lo llevas. El tamaño es como el de los relojes normales. Puedes personalizarlo a los mismos niveles de las grandes marcas del sector, con pantallas de hasta 6 datos a la vez, sonidos, colores y vibraciones. Se agradece y mucho la opción de introducir entrenamientos para realizar posteriormente, que sin duda es la más sencilla del momento, además de poder personalizar las sesiones a través de una aplicación móvil bastante atractiva, fácil de manejar y rápida en la sincronización con el reloj y con apps de terceros, como por ejemplo Strava.

En mi caso, la montaña es clave para los entrenamientos y este modelo no cuenta con barítono ni brújula ni altímetro, pero su medición no es del todo mala. Acumula discrepancia en metro de altitud y algo de distancia, pero no demasiado.

El diseño es bastante moderno, atractivo y rebosante en estadísticas y matices. Lo más incómodo, al menos para mí, puede ser la rueda funcional que obliga a desbloquear por cada acción, por el bloque automático. Solo tiene dos botones y los puedes orientar para una lado o hacia el otro, en función de la muñeca en la que quieras lucirlo. Sobre el pulsómetro de muñeca, todo en orden. Mide aceptablemente, aunque necesario sincronizar con la banda de pecho para que la medición sea mucho más efectiva al igual que con el resto de relojes.

Su recorrido, más allá del deporte, es también el de un smartwatch realmente rápido en las transiciones, con buena legibilidad de las notificaciones y que contabiliza a diario toda la información cardíaca, horas de sueño y pasos diarios realizados. Además, este modelo incluye un asistente deportivo virtual que analiza tus datos y establece una estimación sobre el nivel de rendimiento que tienes, una función que suelen incluir ya los últimos relojes deportivos y, sobre todo, lo más avanzados.

Modo fuerza, medidor de entrenamiento en pista y virtudes de red social



Dos cosas llaman la atención de este reloj, más allá de otros proveedores. Una: un plan de entrenamiento de fuerza de casi 200 ejercicios y un visor de calor muscular para mostrar los resultados del trabajo realizado. Y dos: un modo de entrenamiento en pista de atletismo que agudiza la medición del rendimiento en cada entrenamiento.

Además, este y cualquier otro entrenamiento precargado en el reloj o en la aplicación podrá ser compartido con cualquier otro deportista que utilice la aplicación de Coros., dando pistas de hacia dónde quieren tender los gigantes del sector en su camino por deshacer el terreno perdido con otras aplicaciones de monitorización que incluyen esa faceta interactiva.

Datos en el Coros Pace 2

La mejor batería del mercado



Como conclusión, este reloj de no más de 200 euros parece una suma de las virtudes de Garmin y de Suunto, dirigido a la gran masa, pero que bien podría ser usado por atletas de élite. He dejado la baza de la batería para el final, ya que es insuperable y quizás la mejor herramienta para los que realicen ultramaratones. Dura más que los relojes de mayor gama de las mejores marcas, más o menos unas 30 horas en funcionamiento continuado, sin necesidad de tener que poner su modo ultra, con los problemas derivados que todos conocemos en la medición de distancia. Es, sin duda, su mejor reclamo.

Ficha técnica



Características:

Tamaño de la pantalla LCD a color: 1,2 ".

Material de la pantalla: Corning® Glass.

Material del bisel y de la cubierta: polímero reforzado con fibra.

Material de la correa: silicona. Y nailon

Correa de liberación rápida: 20 mm.

Dimensiones: 42 x 42 x 11,7 mm.

Peso: 35 g.

Conexión inalámbrica: Bluetooth (solo para teléfonos inteligentes) / Bluetooth, ANT + (para accesorios).

Clasificación de impermeabilidad: 5 ATM (50 metros / 164 pies).

Temperatura de trabajo: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F).

Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a 65 ° C (-4 ° F a 149 ° F).

Duración de la batería

Tiempo de carga: menos de 2 horas.

Hasta 20 días para uso regular.

Hasta 30 horas en modo GPS completo.

Hasta 60 horas en modo GPS UltraMax.

Sensores:

GPS.

GLONASS.

Beidou.

Galileo (a través de una futura actualización de firmware).

Monitor óptico de frecuencia cardíaca.

Altímetro barométrico.

Acelerómetro.

Brújula.

Giroscopio.

Termómetro.

Entrenamientos compatibles: