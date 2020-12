Laporta: "Con el mejor jugador del mundo en la plantilla teníamos que haber ganado más Champions"

Joan Laporta quiere volver a ser presidente del Barça. El precandidato estuvo en la noche del jueves en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, donde analizó la actualidad azulgrana y expuso lo que espera en caso de volver a ser elegido para dirigir la entidad.

Laporta llega con ilusión, igual que en 2003: "Tengo 58 años, tenía cuarenta cuando empecé en esto y todo el mundo decía que no llegaríamos a Navidad. Irrumpimos con mucha fuerza, ilusión y estábamos muy preparados, llenos de energía y de comernos el mundo".

Sobre su relación con el Real Madrid, el candidato es claro: "Soy barcelonista, no antimadridista. Me hubiera gustado más que hubiéramos ganado nosotros esas Champions porque con el mejor jugador del mundo en el equipo tendríamos que haber ganado más. No me ha llamado Florentino. Lo prudente es esperar a pasar el corte de las firmas. Tengo buena relación con todas las personas del fútbol con las que me relacioné en su día", explicó.

En cuanto al futuro de Messi, prefiere no adelantar acontecimientos: "No hablo con él del tema porque hasta que no sea presidente y sepa cómo están las cosas… A mé él me ha dicho que siempre le he dicho la verdad y he cumplido las cosas y creo que tengo que mantenerle con esa opinión sobre mi persona. Tenemos que estar dentro para ver si el Barcelona puede pagarle 100 millones de euros al año y ver la posibilidad que tenemos como club de competir con las otras propuestas y luego hacerle una oferta. Si se la propongo yo, imagino que se la creerá. Lo que no sé es si la escuchará", reflexionó.