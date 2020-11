La curiosa costumbre de Maradona con los relojes: siempre llevaba dos

Maradona ganó una ingente cantidad de dinero a lo largo de su carrera deportiva, pero mucho de él acabó gastado en fiestas y vicios, algunos de ellos que le llevaron a su fatal desenlace. Otros eran algo más asumibles para un multimillonario como él, como una gran cantidad de casas, un impresionante garaje de Ferrari o una colección de relojes de lujo que, además, usaba por partida doble.

Y es que Maradona tenía una costumbre un tanto inesperada para cualquier persona de a pie. Lo habitual es llevar un solo reloj, normalmente (aunque no siempre) en la izquierda. En el caso del '10', siempre llevaba dos, uno en cada muñeca, y con horas distintas: una siempre era la de Argentina y otra era la local del país donde se encontrara.

Maradona nunca perdió el foco de su país, consciente de que era un referente alli dónde iba. Por eso siempre quería saber qué hora era en su lugar natal, especialmente para saber si podía comunicarse con sus amigos y familiares de allí. Conocedores de su pasión por los relojes, la marca de lujo Hublot le nombró embajador.

Maradona y el Rolex de Monchi

Maradona no sólo era un coleccionista de relojes, sino que era un experto. Le gustaban mucho, y no dudaba en fijarse en qué llevaban sus compañeros de equipo.

Prueba de ello es la famosa anécdota de Monchi, el actual director deportivo del Sevilla, cuando compartió vestuario con el Pelusa en 1993. Lo contaba hace poco en el vlog de Rodrigo Fáez: "Me miró un reloj que llevaba puesto y me dijo: 'Joe, qué reloj bueno llevas, un Rolex'. Y yo le confesé que era falso, que lo había comprado en las vacaciones en Ibiza. Y ahí se quedó la conversación. Al poco me dijo de ir a cenar a su casa y cuando estábamos terminando, me regaló un Cartier. 'Toma, para que no te pongas relojes falsos'", me dijo".