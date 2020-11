Sale a la luz la última conversación de Maradona con su sobrino horas antes de morir

Siguen surgiendo detalles sobre la muerte de Maradona, el pasado miércoles, unas semanas después de que el Diego fuese sometido a una delicada operación por un coágulo en el cerebro. Sin embargo, la recuperación parecía ir bien encaminada, cuando se conoció la terrible noticia de su fallecimiento.

Un deceso del que poco a poco se van conociendo detalles de en qué contexto se dio, con quién se encontraba o quién lo descubrió. Según las últimas informaciones, Maradona se encontraba en compañía de su sobrino en su casa de Tigre, donde se recuperaba de la operación, quien terminó siendo la última persona en verle con vida.

"Me siento mal", fueron las últimas palabras de Maradona dirigidas hacia su sobrino, antes de irse a acostar a la cama de la que no se volvería a levantar. A la mañana siguiente, una de sus asistentas fue a despertarle tras la llegada de su psicólogo y psiquiatra y pese a intentar reanimarlo con un vecino médico no lograron tenerle con vida.

Comunicado de los fiscales de San Isidro sobre la muerte de Diego Maradona. A las 11.30 de hoy entraron a su habitación su psicólogo y la psiquiatra. Diego no respondía. Primero pensaron que estaba dormido. Luego intentaron tareas de reanimación con la ayuda de un médico vecino. — Mauro Szeta (@mauroszeta) November 26, 2020

Maradona, una persona que siempre vivió rodeado de un enorme séquito, murió solo mientras dormía, en la madrugada argentina del martes al miércoles dejando huérfana a una generación de amantes del fútbol que irán a despedirse en el velatorio de este jueves en la Casa Rosada, donde se espera que asistan hasta un millón de personas.