Javier Bordas destapa los secretos de los fichajes frustrados de Mbappé y Neymar: "Estuvimos muy cerca"

Javier Bordas, exdirectivo del FC Barcelona como parte de la junta de Josep María Bartomeu, ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo donde ha desvelado algunas historias del mercado de fichajes que podrían haber cambiado por completo la historia reciente del club: el fichaje de Mbappé y la vuelta de Neymar.

Uno de los grandes rumores del verano de 2017 en el que Neymar dejó el FC Barcelona para encaminarse en su aventura en el París Saint-Germain fue la llegada de Kilyan Mbappé al Camp Nou para ser el heredero del brasileño. El francés explotó en una histórica temporada con el Mónaco ganando la Ligue 1, rompiendo la hegemonía parisina.

Sin embargo, la dirección deportiva azulgrana prefirió firmar a Ousmane Dembélé, tras destacar en el Borussia, y sobre esa elección habló Bordas. "Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador", explicó el exdirectivo.

De hecho, Bordas admitió que el Barça tenía el fichaje de Mbappé cerrado. "Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar. El Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho", aseguró.

Clave en las negociaciones por Neymar

Otro bombazo que pudo haber sido y no fue en el que estuvo muy involucrado Bordas fue la vuelta de Neymar al Barça. El exdirectivo y el entorno del jugador siempre han tenido una buena relación y eso fue clave para que el brasileño estuviese predispuesto a volver.

"Fui personalmente y teníamos muchas ganas de que viniera, lo intentamos de todas las maneras posibles. Estuvimos muy cerca. Conseguimos que el PSG nos hiciera una oferta cuando nunca aceptó nada por Verratti ni Marquinhos ni Thiago Silva... No es un club vendedor y quitarles a la figura... Estuvimos tan cerca que Neymar creyó que venía, yo también, estuvo a punto", explica.

Sin embargo, recuerda que el factor clave que evitó el traspaso fue el dinero. "Hubo una diferencia de dinero que ponía su padre, pero los clubes no se pusieron de acuerdo a la hora de cerrar la operación. Pero estuvimos muy cerca de traerlo, era nuestra idea. Yo creo que a Messi le queda el regusto de que se podía haber traído y no se le trajo. Pero ya se ha visto lo que ha pasado con el virus, igual hacemos ese esfuerzo económico y ahora estaríamos peor".

"En el fútbol hay momentos en que tienes que acertar y Neymar era clave, pero la parte económica del club estaba preocupada. Fue un tema del área económica. Pusieron un tope y no se podía pasar de ahí. Algunos jugadores propusieron aplazar parte de su sueldo para que pudiese volver Neymar. Aunque se debían rebajar bastante todos el sueldo para que cuadrase a nivel de Fair Play y de LaLiga", continúa añadiendo.

Bordas quiso hacer hincapié en la voluntad del jugador de volver al Barcelona, dispuesto a sacrificar su sueldo y, por su puesto, dejando de lado sus problemas legales con el club. "Las dos veces que Neymar pudo volver renunciaba a mucho dinero. Es contradictorio con tener pleitos con él pero es otro tema. Es que jugadores como Neymar no hay. Se equivocó al querer irse, intentamos convencerle, y al cabo de un tiempo de irse vino y dijo que su casa era el Barça y que quería volver. Los pleitos los hubiese quitado", sentenció