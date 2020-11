El padre de Jorge Lorenzo saca pecho por el Mundial de Joan Mir: "Me echaron como a un perro..."

Joan Mir es el cuarto piloto español que gana un mundial de motociclismo en la máxima categoría (500cc o MotoGP), y el segundo que es mallorquín tras Jorge Lorenzo.

No es casual y, en parte, se debe a la aportación de la familia Lorenzo, en concreto de su padre. Chicho Lorenzo ha tardado muy poco en sacar pecho por el hito logrado por el piloto de Suzuki. En los primeros tiempos de su carrera deportiva, aún siendo un niño, el hoy campeón del mundo estuvo al cuidado del padre de Jorge, que ha aprovechado para pasar facturas por su aportación y su turbulenta salida del entorno del '99'.

"Me echaron como a un perro del entorno de mi hijo cuando cumplió 18, diciendo que el mérito era de ellos, que yo no tenía ni idea. Juré demostrar que podía formar toda una generación de pilotos mallorquines que llegasen al Mundial. 14 años después el objetivo está conseguido", afirmó ya el sábado, antes incluso de que se confirmase el título de Mir.

Me echaron como a un perro del entorno de mi hijo cuando cumplió 18, diciendo que el mérito era de ellos, que yo no tenía ni idea. Jure demostrar que podía formar toda una generación de pilotos mallorquines que llegasen al Mundial. 14 años después el objetivo está conseguido. pic.twitter.com/L6XaWmlxAI — chicho lorenzo (@chicholorenzo) November 14, 2020

Una vez que Mir entró en la meta de Cheste, Chicho Lorenzo sacó del archivo una foto junto a sus chicos para presumir del hito logrado. Señala que le pusieron muchas complicaciones en sus intentos, pero aún así su aportación fue, en su opinión, clave.

"Me propuse formar una generación de mallorquines que llegasen al Mundial, para demostrarle a todos aquellos sinvergüenzas, que podía repetir los éxitos de mi hijo con otros pilotos. Cree un plan y me puse a trabajar duro, me pusieron todo tipo de palos en las ruedas, pero...", dejó en el aire.

1 Me propuse formar una generacion de mallorquines que llegasen al mundial, para demostrarle a todos aquellos sinverguenzas, que podia repetir los exitos de mi hijo con otros pilotos.

Cree un plan y me puse a trabajar duro, me pusieron todo tipo de palos en las ruedas, pero.... pic.twitter.com/5HLh4Ab38Q — chicho lorenzo (@chicholorenzo) November 15, 2020

También lo volvió a recordar cuando su propio hijo, el tricampeón de MotoGP Jorge Lorenzo, felicitó a su paisano. "De esos tres Campeones de MotoGP, dos empezaron conmigo", presumió.