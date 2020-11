Adil Rami asegura que se le ofrecían "mujeres fáciles" y "chicos con bolsillos llenos de droga"

Un futbolista de primer nivel tiene a su alcance cualquier tipo de vicio. Sea un fuera de clase, un jugador de medio pelo o un pufo, todos o casi todos acaban disfrutando de la fiesta y los 'pecados' que conlleva.

Adil Rami recuerda esos tiempos ahora que vive en un equipo de segundo nivel como el Boavista. El francés, exjugador del Valencia, Sevilla, Milan o Fenerbahçe, asegura que tuvo muchas tentaciones a su alcance. "Sin mis amigos habría sido bastante difícil. En vacaciones te encuentras con tantas mujeres fáciles, con chicos con bolsillos llenos de droga... Si hubiese sido un poco menos fuerte mentalmente, estaba muerto", ha admitido en una entrevista a RMC Sport.

El exmarido de Pamela Anderson tiene mil y una anécdotas, algunas de ellas con leyendas del fútbol como Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Como tantos otros, aprovecha sus partidos para hacerse con una buena colección de camisetas, y en el caso del portugués tiene tres.

"La primera vez que me enfrenté a Cristiano, aceptó fácilmente. La segunda, se lo volví a preguntar y me la dio sin ningún problema. Con todo el respeto del mundo se llevó la mía. Pero a la tercera, se la pedí durante el partido. Se rió y me preguntó cuántas tenía ya. Aún así, aceptó dármela. Al final lo vi marchándose al vestuario muy enfadado y no le dije nada, pero me llamó, se quitó la camiseta, esperó la mía y me deseó buena suerte. Un gesto elegante", rememora.