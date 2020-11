Los calendarios de Adviento también tienen versión 'fit': así es la propuesta de Foodspring para mantener la línea

Aunque creíamos que era imposible, el deporte en casa no solo nos ha cautivado... ¡sino que hemos descubierto que puede ser muy efectivo! Tanto es así que ya son muchos los que han montado un pequeño gimnasio en el salón en el que no falta de nada, desde mancuernas hasta las bandas elásticas que tanto han dado de qué hablar en las últimas semanas. Una nueva afición indoor muy saludable que, incluso, nos ha llevado a preocuparnos más por llevar una alimentación saludable y equilibrada, en la que hemos aprendido a no echar menos prácticamente ningún producto.

Pero, hay un problema acechándonos: la cuenta atrás para las navidades ya ha comenzado. Si bien es cierto que aún faltan un par de meses para recibir todo lo que estas fechas traen consigo, aquellos que llevan preocupándose todo el año por mantener o mejorar la línea ya tiemblan al pensar en la gastronomía propia de las festividades... Empezando por los deliciosos caprichos de chocolate de los calendarios de Adviento. Y es que, aunque hay opciones que no incluyen nada gastronómico, como los beauty que tanto triunfan cada Navidad, aquellos que apuestan por productos gourmet o de alimentación están ganando, cada día, más terreno.

Así, encontramos aquellos que esperan las próximas fiestas con caviar, con snacks salados y hasta con cervezas. Pero, ¿y nuestros objetivos fitness? Aunque seamos conscientes de que diciembre es un mes complicado en lo que a mantener la línea se refiere, si empezamos varias semanas antes de las fiestas oficiales a disfrutar de estos manjares nada healthy la cosa todavía se complica más y no queremos echar a perder todo el esfuerzo que hemos invertido. Por suerte, tenemos la solución para poder disfrutar de un calendario de Adviento sin remordimientos. Se trata de la propuesta de Foodspring, una alternativa encaminada a mantener una nutrición deportiva adecuada. ¿Cómo lo consiguen? Con un calendario ‘fit’ para disfrutar de una Navidad... ¡en forma!

El calendario de Adviento 'fit', de Foodspring. Foodspring

Con este calendario de Adviento podemos permitirnos disfrutar de las semanas previas a la Navidad y, así, preparar nuestro cuerpo para las grandes comilonas de esta época. Por ello, en Foodspring ofrecen una alternativa al tradicional calendario de chocolate en la que, cada día durante 24 jornadas, los poseedores de esta delicia encontrarán productos para darse un capricho al mismo tiempo que contribuyen a mantener la línea. Aunque su contenido es sorpresa, podemos encontrar algunos de los productos más populares de la marca, como bolitas proteicas o incluso barritas.

