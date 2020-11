Las confesiones de Rafa Nadal a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya': "No me acuerdo de jugar sin dolor"

Rafa Nadalrecibe este viernes en su casa de Manacor a Bertín Osborne, para someterse a la entrevista y charla en el programa 'Mi casa es la tuya', de Telecinco. Al tenista ya le advierte su entrenador Carlos Moyá de que tenga cuidado con el presentador, que le va a sacar información.

Así comienza el avance que ha dado el programa sobre la entrevista a uno de los españoles más queridos. Osborne le cuestiona sobre el tenis, pero también sobre su vida personal con su mujer, Mery Perelló, o si realmente sufre para llegar a lo más alto del mundo del tenis.

Un apoyo fundamental han sido sus padres -divorciados-, que Nadal admite que nunca le apretaron más de lo debido. Para él, el tenis "siempre ha sido serio" pero no por ello sus allegados le presionaron. "El apoyo ha sido indescriptible, pero presionarme o exigirme deportivamente... nunca he sentido esa presión", admite. Los momentos duros están ahí. Tanto psicológicamente ("llegué un momento dado que aguanté, pero otro que...") como físicamente. Entre risas, para quitarle hierro, lo admite: "No me acuerdo de jugar sin dolor. Es complicado".

Pese a estos pequeños contras, Nadal se siente un afortunado en esta vida. "Intento no quejarme nunca porque las cosas me han ido de una manera que no habría podido soñar. Sólo puedo dar gracias", señala.

Nadal tiene un defecto claro: la puntualidad

Más tarde, en la cena con sus amigos, uno de ellos confiesa que "la puntualidad no es su mayor virtud", ya que Bertín se cuestiona sobre si el 'perfecto' Nadal tiene algún defecto. "En la boda me la devolvieron por 20", replica el tenista.

Sobre la relación con su mujer, con quien lleva toda la vida de novio pero casado sólo un año, relata que sólo la llama "María Francisca cuando hay tensión". Con ella espera tener hijos algún día, aunque sí admite que esperaba que fuera antes. "Pensaba que cuando me retirara, pues ya... ¡pero es creía que a los 30 iba a estar ya caput!", relata.