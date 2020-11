Joan Gaspart se autoproclama el peor presidente del Barça y recuerda anécdotas: "Firmé la cesárea del hijo de Romario"

Joan Gaspart no se perdona haber sido el presidente del Barcelona que vio cómo el Real Madrid de Florentino Pérez les levantaba a Luis Figo. Por eso, aunque han pasado ya 20 años, se sigue machacando por aquello.

Ahora que a Josep María Bartomeu se le fustiga desde buena parte de la afición culé por el caos en el que está sumido el club, ha salido a defenderle a su manera. "El peor presidente de la historia del Barcelona soy yo, no Bartomeu", admite Gaspart en una extensa entrevista en 'El Mundo', que considera que el exjugador portugués "quedará en la historia como lo que es: un traidor".

En la charla repasa anécdotas de una época en la que estar en la directiva de un club de fútbol en España era casi de película. Lo que tuvo que hacer el propio Gaspart, como firmar la cesárea del hijo de Romario porque él estaba en Brasil jugando al fútbol playa, es el mejor ejemplo.

"Ella se puso de parto en Barcelona y llamó a mi mujer. La llevamos corriendo a la clínica, tuve que explicar que yo no era el padre y llamé a Romario a Brasil. Lo coge su padre, se lo explico y me pide que espere, que va a buscarle. A los diez minutos vuelve y me cuenta que dice Romario que haga yo lo que tenga que hacer, que se fía y no se puede poner porque está en pleno partido. Se complicó el parto y hubo que hacer una cesárea de urgencia que, por ley, alguien tiene que firmar, normalmente el padre. Vuelvo a llamarle y otra vez lo mismo: ni se puso, que yo sabría lo que hacer. Así que la cesárea del bebé de Romario la firmó Joan Gaspart. Me tenían confianza ciega. Demasiada, quizás".

Su mandato estuvo marcado por un fuerte enfrentamiento con el Real Madrid. Gaspart nunca ocultó su antimadridismo, pero en lo personal se llevaban bien, hasta el punto de irse de vacaciones con el presidente blanco Ramón Mendoza. "Yo odiaba al Madrid y Ramón Mendoza odiaba al Barça, cantaba 'es polaco el que no bote' y todo aquello. Pero en vacaciones los dos íbamos a veces a Cerdeña y me invitaba a comer en su barco. Y yo le decía: 'Ramón, ¿no has leído hoy el Mundo Deportivo? Porque te pongo a parir". Y él se reía y me respondía: "Pues no leas tú el Marca". Así era el mundo del fútbol entones y no creo que hoy encuentres ese cariño y esa devoción", rememora, con nostalgia.