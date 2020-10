Maradona se sincera sobre Messi: "Sabía que iba a terminar mal en el Barça"

Diego Maradona celebró este 30 de octubre su 60 cumpleaños recibiendo felicitaciones de todo el mundo y todo tipo de personalidades. Entre ellas, del que es considerado su heredero, Leo Messi, sobre el que ‘El Pelusa’ quiso opinar, por su reciente intento de salida del FC Barcelona a finales del pasado mes de agosto.

"Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevo a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aires y le dijeron que no”, comentó.

Sin embargo, rompió una baza a favor del club, dejando claro que no es tan sencillo como que el jugador se plante para poder marcharse. “Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice".

En Nápoles precisamente, fue donde Maradona vivió sus mejores años y donde recibió más cariño de la afición. Tanto hacia ellos como hacia el fútbol ha querido mostrar su agradecimiento.

"Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos"