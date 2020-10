Poli Díaz anuncia su vuelta al boxeo "pero de verdad, bien entrenado y con dos cojones"

El 2021 será un año histórico para el boxeo mundial. Al regreso a los rings de Mike Tyson se une el de otra leyenda del ring, en este caso español: Poli Díaz.

El mítico 'Potro de Vallecas' ha anunciado en 'Marca' que se está entrenando para volver a ponerse los guantes y realizar un combate de exhibición en una fecha aún por cuadrar. "Voy a volver a subir pero de verdad, bien entrenado y con dos cojones. Quiero ir poco a poco, y porque la edad no perdona y entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera", bromea en su entrevista al diario deportivo.

Poli Díaz lleva unos meses trabajando con la promotora Unlimited Global Challengers, en principio como asesor y entrenador de jóvenes talentos, después de un retiro en las Islas Canarias, donde ha intentado alejarse de sus años de drogadicción que le hundieron en lo más bajo de la sociedad.

Recuperado, afirma sentirse en plena forma y quiere volver a sentir el calor del público. "Me han ofrecido hacer un combate como el de Tyson, y si lo ha hecho Tyson, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Qué pasa, que los que los americanos van a ser más que nosotros? Nosotros también somos españoles y hay que echarle cojones también a la cosa. Cojones, pero con cabeza y entrenar y estar fuerte. No voy a ir por cuatro duros. Voy a traerme un título o lo que sea", promete.

Además de agradecer el apoyo del público, y recordar que para él sus años de gloria fue como "vivir la peli de Rocky de verdad", tiene claro con quién querría haberse enfrentado en sus buenos tiempos.

"Sería con Pacquiao. Ese, a las 2 de la noche en verano, en la plaza de Las Ventas. Ese lo he pensado yo. Si me hubiera pillado en mi edad... Él que va para adelante, yo que también voy para adelante... Ahí habría sido un choque entre titanes", asegura.