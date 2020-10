Todos los récords que ha batido Lewis Hamilton en la historia de la Fórmula 1

Lewis Hamilton se ha convertido en el devora-récords de la Fórmula 1. El último en caer, posiblemente uno de los de más relevancia, es el de número de victorias de Gran Premio, algo que parecía impensable hace no tanto, y sólo él sabe hasta dónde podrá poner el techo.

Si renueva con Mercedes, algo que parece probable pero que aún no se ha producido, tendrá al menos una temporada más de dominio absoluto, dado que la normativa se mantiene prácticamente sin cambios. Eso siempre que no salte la liebre con una Ferrari o una Red Bull que den con la tecla, algo que si no han conseguido en el último lustro, nada hace pensar que lo vayan a hacer ahora.

Aunque aún le quedan unos cuantos a Michael Schumacher, Hamilton ya lidera numerosos ránkings en solitario en la F1. Ahora la gran duda es hasta dónde llegará a parar esos récords y, sobre todo, hasta cuándo durarán. Si el de Schumacher de 91 victorias ha durado 14 años, cuando lo impuso antes incluso del debut de Hamilton, ¿habrá alguno que llegue a alcanzarlo o superarlo en ese tiempo?

Los récords de Hamilton (a 27 de octubre de 2020)