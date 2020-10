Lindsey Vonn saca pecho ante los insultos y críticas contra su cuerpo: "Mi celulitis se nota en mi culo"

Lindsey Vonn es un icono mundial del esquí alpino que anunció su retirada de forma prematura por los continuos dolores que sentía. Ahora sigue ligada al mundo del deporte pero sin la exigencia de ser una deportista de élite, lo que algunos han aprovechado para criticar su aspecto en varias fotos que ha compartido en sus redes sociales.

La campeona olímpica, dos veces campeona del mundo, cuatro veces ganadora de la general en la Copa de Mundo -con 82 victorias- mantiene una forma excepcional y se siente tremendamente orgullosa de su figura, por lo que no dudó en responder a quienes la insultan por la apariencia de su cuerpo en unas fotos en las que aparece en bikini.

Es habitual que Vonn comparta su día a día con sus seguidores y esta vez publicó un sincero mensaje en su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas. Se trata de un escrito que ha sido muy aplaudido y sirve de lección para jóvenes y adultos.

"He publicado bastantes fotos de trajes de baño últimamente, lo que da más miedo de lo que parece. Incluso como atleta, hay comentarios despiadados e historias en los medios que destrozan mi cuerpo y admito que a veces me duele", reconoce al comienzo de su mensaje.

Vonn reconoce que "soy una persona normal y, a veces, me encorvo, mi estómago se dobla, mi celulitis se nota en mi culo, o no completo bien la parte de arriba de mi traje de baño ... Pero, siempre recuerdo cómo mi cuerpo me ha ayudado a lograr cosas asombrosas en mi vida y estoy orgulloso de lo fuerte que soy".

La exesquiadora explica que "no soy talla cero y eso está perfectamente bien para mí. Una cosa que puedo prometerles a todos vosotros es que nunca retoqué mis fotos con Photoshop y estoy orgullosa de que oficialmente nunca me haya sometido ninguna cirugía plástica de ningún tipo. Sin Botox, sin rellenos, sin mini cirugías. Literalmente nada. Soy 100% natural y 100% Lindsey".

Por ello, Vonn anima a "cualquiera que se sienta cohibido o deprimido por su apariencia" a que se mantenga "fuerte, saludable y ámate a ti mismo sin importar lo que digan los que odian".