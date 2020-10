Rajada de Koeman por el penalti: "No entiendo el VAR, sólo se usa cuando es contra el Barça"

Ronald Koeman se quejó abiertamente por el arbitraje del Clásico, que se saldó con victoria para el Real Madrid, y aseguró no entender el VAR, a raíz de la polémica del partido, el penalti por agarrón señalado a favor del conjunto blanco.

"No entiendo el VAR, creo que solo es VAR cuando es contra el Barcelona. Estos agarrones pasan siempre en el área. Llevamos cinco partidos y ninguno nos ha beneficiado. Las tarjetas de Getafe.... No nos merecemos perder así", dijo en Barça TV.

Considera el holandés que su equipo mereció más en uno de los partidos más importantes de la temporada: "En la segunda parte también hemos estado bien. Es dífícil entender, no nos merecemos perder el partido. Algunas decisiones del árbitro no las he entendido. La decisión ha influido mucho en el resultado final del choque. Hasta el penalti, estábamos bien", explicó.

Defendió, además, el once que sacó en el Camp Nou e insistió en que le parece una derrota injusta: "Los jóvenes son parte del equipo y hemos optado por este plan táctico. No nos merecemos perder", sentenció.