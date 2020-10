Khabib: "McGregor no me interesa, bebe demasiado y aplasta a viejos"

Khabib Nurmagomedov, estrella rusa de la UFC, ha vuelto a rechazar una revancha contra Conor McGregor. El luchador ha atacado de nuevo al irlandés, pocas semanas después de calificarle de "basura humana".

Lo ha hecho en Yahoo Sports después de que se conociera que 'The Notorious' volverá al octógono en enero de 2021 para enfrentarse a Dustin Poirier. Sin embargo, Khabib no quiere saber nada de Conor.

"A McGregor ya lo vencí. ¿Por qué tengo que pelear con él? Tiene que regresar y estar ocupado. Díganles que esté ocupado y eso es todo", dijo.

Y fue un paso más allá en su desprecio al irlandés: "No creo que alguna vez se merezca esta oportunidad por el título porque no está concentrado, bebe demasiado, aplasta a viejos, no merece mi atención. Olvídate de él", añadió.

Khabib y McGregor se enfrentaron en octubre de 2018 en una de las veladas de la UCF más esperadas, que se saldó con victoria para el ruso. Sin embargo, fue una noche lamentable por la trifulca que se generó justo al término del combate. Desde entonces, su rivalidad ha ido en aumento y son habituales sus cruces de declaraciones en los medios.