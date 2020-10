Tres kits muy rebajados que puedes encontrar entre las ofertas de Amazon para ponerte en forma en casa

Para presumir de cuerpazo saludable, hay que sufrir... O, al menos, esforzarse. Además de apostar por una alimentación equilibrada, saludable y variada en la que cambiemos, por ejemplo, los fritos por recetas menos grasas (a no ser que contemos con algunas de las freidoras sin aceite rebajadas en los Prime Day de Amazon), hay que instaurar rutinas deportivas variadas que pongan a prueba nuestro estado físico y ayuden a mejorarlo. Y no, no hace falta tener un six pack llamativo para gozar de una salud sobresaliente, pero sí apostar por el deporte dentro y fuera de casa para lograrlo.

Claro que no siempre es fácil animarse a practicar deporte y, además, hacerlo con ganas. Por ello, la motivación juega un papel esencial. Auriculares inalámbricos (¡con rebaja!) y una buena playlist siempre es de ayuda para enfrentarse al ejercicio, pero también lo es contar con kits variados que nos ayuden a trabajar los diferentes grupos musculares, así como la fuerza, la resistencia o la flexibilidad, de forma dinámica y divertida y que, además, se vayan adaptando a nuestras exigencias para ser siempre una forma de entrenamiento efectiva.

Rodillos de abdominales, electroestimuladores musculares, esterillas de acupuntura o sets de mancuernas son solo algunos de los que mejor nos pueden ayudar a conseguirlo. Y, lo mejor, es que ahora pueden encontrarse en el catálogo de ofertas de Amazon, debido a la celebración del Prime Day, a grandes precios. ¿Quieres descubrir los gadgets deportivos con los que potenciar y mejorar tu entrenamiento? ¡Pues sigue leyendo!

Tres kits para ponerse a punto en casa

Set de rodillo abdominal.Trabajar el six pack requiere de un sacrificio diario (y de alguna ayuda extra), puesto que es una de las áreas más difíciles de observar resultados. Sin embargo, además de dedicarle unos minutos cada día, podemos contar con este set para ejercitarlo. Incluye un rodillo, barras para flexiones, cuerda de saltar y rodilleras suaves. Lo mejor de este kit es que hoy está rebajado un 42% para que por menos de 30 euros tengas todo lo necesario para cumplir con tu propósito de ‘lucir tableta’.

Bandas de resistencia. Si queremos trabajar los brazos, las piernas y hasta los glúteos podemos emplear este set de bandas de resistencia que nos ayudará a conseguir una mayor potencia en los entrenamientos. Este kit incluye cinco bandas con tubos de distintos colores para identificar los niveles de resistencia, que también vienen indicados en el extremo de cada banda. Este kit está rebajado hoy un 35%.

Rodillo de tonificación y masaje. Tanto para tonificar ciertas zonas como para relajar los músculos tras un intenso entrenamiento, los rodillos son una gran opción. En este set, además del rodillo, se incluye un roller stick, para ser más precisos; y dos bolas para las zonas más difíciles. Además, estos gadgets se pueden usar como implementos en disciplinas como yoga o pilates. Hoy está rebajado un 20%.

