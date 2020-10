Tus patatas fritas, ahora en versión saludable con esta increíble freidora sin aceite rebajada de Amazon

¿Eres de los que no puede resistirse a unas patatas fritas? ¿Qué hay de los calamares a la romana, las croquetas y las empanadillas? Entre tanta delicia seguro que los más healthy alertarían del alto nivel de grasas que tienen estos alimentos. Y claro que tienen razón. No hay dudas de que el proceso tradicional de preparación de todos estos platos llevan una alta cantidad de aceite. Es por esto que a la mayoría se nos sugiere no abusar de ellos, o de una vez, dejarlos. Sin embargo, entre tantas tentaciones, siempre se puede buscar alguna elaboración más saludable para estas recetas. El interior de la nevera siempre da para todo.

En algunos casos se puede reemplazar ingredientes, o quizás suprimirlos. Pero si la clave de todo es el exterior crujiente, y por supuesto, frito, ¿qué se puede hacer para mantener la textura de una manera más sana? La respuesta es fácil: necesitas hacerte ya mismo con una freidora sin aceite. Con este maravilloso electrodoméstico evitarás de una vez por todas los excesos de grasa. Y es que, gracias a su tecnología y a su sistema computarizado, proporciona un método de freír mucho más saludable que el convencional. Su funcionamiento, además de seguro, también permite reducir las grasas y por tanto disminuir las calorías por alimentos (si eres fan del batch cooking, siempre viene bien un táper de cristal).

Si quieres conseguir una porque quieres aprovechar todos sus beneficios, hoy estás de suerte. Amazon ha rebajado un 50% el modelo AF160EU de la freidora sin aceite de Ninja. Así que, por solo 99,99 euros, puedes tener este pequeño electrodoméstico y jamás renunciar a las patatas fritas. Y como si fuera poco, con este producto no tienes riesgos de derrames o de salpicaduras, y por tanto evitarás accidentes y líos en la cocina. Eso sí, la oferta solo está disponible durante las próximas horas y en unidades limitadas. ¿A qué esperas para tener la tuya?

Para conseguir platos fritos y saludables, la freidora sin aceite de Ninja. Amazon

Cinco motivos para tener la freidora sin aceite de Ninja

Estos pequeños electrodomésticos nos permiten disfrutar sin remordimientos al no usar casi nada de aceite. Hasta un 75% menos de grasa que los métodos tradicionales para freír. Cocina hasta un 50% más rápido que los hornos eléctricos. Seis funiones de cocción: max crisp, freidora de aire, asar, hornear, recalentar y deshidratar. ​Piezas antiadherentes y lavables en el lavavajillas.

