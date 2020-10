La emoción de Toni Nadal: rompe a llorar ante los medios tras la victoria de Rafa

La arrolladora victoria de Rafa Nadal sobre Novak Djokovic con la que el balear conquistó su 13º título de Roland Garros conmovió al mundo del deporte en general y al del tenis en particular. Su tío y exentrenador Toni Nadal no fue una excepción y, pese a no ser muy dado a mostrar sus sentimientos en público, no pudo contener las lágrimas tras la final.

El actual líder de la Rafa Nadal Academy se disponía a atender a la prensa, al mismo tiempo que su sobrino aparecía en las pantallas de la zona en la que se encontraba. Cuando iba a comenzar a hablar empezó a emocionarse hasta que se quedó sin poder pronunciar una palabra.

El tío del campeón sufrió como el que más durante el partido y esa tensión acumulada afloró tras la victoria y no pudo reprimirla cuando iba a ofrecer sus primeras impresiones sobre el histórico triunfo.

"Perdonad, no puedo", afirmó a decir con lágrimas en la cara, antes de darse la vuelta a las cámaras totalmente emocionado.