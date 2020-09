Antetokounmpo hace historia su segundo MVP de la NBA consecutivo... y cabrea a LeBron James

Giannis Antetokounmpo ha vuelto a escribir su nombre en la historia del baloncesto después de revalidar su título de MVP, otorgado al mejor jugador de la temporada regular. Afortunadamente, el batacazo de los Milwaukee Bucks en segunda ronda de los playoff ante el Heat no ha influido en la decisión de los votantes y le han permitido lograr un galardón en un año histórico para 'Anteto'.

El griego ha sido el líder indiscutible de los Bucks que fueron los campeones en la temporada regular de la Conferencia Este, con un registro de 57 victorias y 17 derrotas. Promediando un doble-doble por partido con 29,5 puntos y 13,6 rebotes, además de 5,6 asistencias cada encuentro, mejorando prácticamente todos sus registros con respecto a la temporada pasada.

'The Greek Freak' se ha convertido en el tercer jugador en la historia en conseguir el MVP y el DPOY (Defensive Player of the Year) después de que lo lograsen otras dos leyendas de la NBA: Michael Jordan y Hakeem Olajuwon. También se une a un selecto club de jugadores que han repetido MVP de manera consecutiva, junto con Tim Duncan (2002 y 2003), Steve Nash (2005 y 2006), LeBron James (2009 y 2010, 2012 y 2013) y Stephen Curry (2015 y 2016).

Antetokounmpo lideró sin lugar a dudas la votación para recibir el premio con más de 200 puntos de diferencia con respecto al segundo, LeBron James (962 a 753). De hecho, ellos fueron los dos únicos jugadores que recibieron votos para la primera posición. Sin embargo, el margen de estos votos fue también bastante amplio, con el griego imponiéndose por 88 a 16 a la estrella de los Lakers, algo que no le sentó nada bien al '23' y por lo que protestó tras conocer los resultados.

El enfado de LeBron

"Me cabreó obtener solamente 16 votos de 101 posibles para la primera posición para el MVP. Eso es lo que me cabreó más que cualquier otra cosa. No estoy diciendo que el ganador no merezca el MVP. Simplemente algunas cosas no están en mi mano", explicó.

"No sé hasta qué punto estamos viendo partidos de baloncesto o si simplemente estamos haciendo caso a la narrativa"

LeBron fue más allá y quiso reflexionar sobre los criterios para estos premios y la famosa "narrativa" que premia la NBA. "Vayamos por ejemplo a la temporada 2012/13, temporada en la que tuve oportunidad de ser Mejor Defensor del Año y MVP en la misma temporada. Ese año, Marc Gasol recibió el premio a Mejor Defensor, pero estuvo en el Segundo Quinteto Defensivo. No tiene ningún sentido. Es como ser MVP pero estar en el segundo mejor quinteto del año".

🤣🤣16 out of 101 🗳! Ok cool! I got y’all. — LeBron James (@KingJames) September 19, 2020

También hizo referencia a los premios dados esta temporada, concretamente al MIP, al jugador que más ha mejorado de la temporada. "Brandon Ingram ha estado impresionante y creo que es justo ganador pero, ¿habéis visto cuántos votos recibió Devonte’ Graham? (recibió 2) Promedió 4 puntos la temporada pasada y esta ha llegado a 18. Si eso no es mejorar, ¿qué lo es?", cuestiona.

"Es una de esas cosas extrañas. No sé hasta qué punto estamos viendo partidos de baloncesto o si simplemente estamos haciendo caso a la narrativa", concluyó.