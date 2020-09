Nace la Società Sportiva Sabrina Salerno, un equipo de fútbol en honor al mito erótico de los 80

Nochevieja de 1987 a 1988. Televisión Española emite una de sus galas especiales con artistas invitados de todo el mundo, y entre ellos se encuentra la voluptuosa cantante italiana Sabrina Salerno. Empieza a cantar su tema 'Hot Girls' y, de repente, un pecho se le sale y lo ve todo el mundo. La imagen se convierte en historia de la televisión y miles de niños, adolescentes y españoles encuentran su primer mito erótico.

La popularidad de Sabrina en España se dispara y para la generación 'milenial', especialmente los mayores de esta, esta imagen no se olvida.

Tres décadas después, la cantante y actriz vuelve a ser noticia en España por lo que empezó siendo una broma entre amigos y ha acabado convirtiéndose en un fenómeno viral: ha nacido la 'Società Sportiva Sabrina Salerno', un equipo de fútbol 7 en Sevilla.

Los creadores son un grupo de amigos que rondan los 40 años que montaron el equipo para inscribirse en una de las típicas ligas de barrio. Se lo tomaron muy en serio, hasta el punto de que tienen escudo propio, inspirado en el del Atalanta, y un lema que resume su filosofía: 'Gloria y Desorden'.

"La idea es volver a la infancia, a esos 7 años. Todos los del equipo somos más o menos de la misma quinta y Sabrina marca aquella época. Basándonos en la Atalanta, que también rinde homenaje a una heroínas, elegimos la nuestra. Y como nos mola el 'Calcio', todo encajó", explica Antonio Agredano, periodista, director del certamen Cosmopoética en Córdoba y uno de los fundadores de la 'SSSS', a Sportyou.

Società Sportiva Sabrina Salerno. Porque las pachangas HAY QUE TOMÁRSELAS EN SERIO. Trabajazo y mucho cariño de @GivovaOnline_es. Ahora, a estrenarlas. pic.twitter.com/RpOfF5oAKk — Antonio Agredano (@antonioagredano) September 11, 2020

La inspiración en el 'Calcio' y en los 80 se debe, en parte, a esa mitomanía que hay en torno al fútbol italiano, cuya idiosincrasia (y la del país transalpino en general) es única.

El diseñador del escudo es Sergio Cortina, también periodista deportivo y creador del canal de Youtube 'Dieta Cassano' ("Calcio y pizza, no necesariamente en ese orden"), donde analiza con sentido del humor el fútbol de allí y todo lo que lo rodea, y autor del libro 'Saliendo de la calle oscura' (Libros del KO, 2017) sobre su otra gran pasión, el Real Oviedo.

Diría @antonioagredano que hemos tocado techo en la vida. @SabrinaSalerno reina absoluta pic.twitter.com/UCRyLZP4QF — Sergio Cortina (@sergiocortina) September 15, 2020

Agradecimiento de la propia Sabrina

La historia de la Società Sportiva Sabrina Salerno se ha hecho viral enseguida, tanto en España como en Italia, hasta el punto de que la propia musa se ha hecho eco de la historia.

En sus redes sociales, la actriz y cantante ha mostrado su agradecimiento y cariño a los miembros del equipo, que ya están maquinando cómo invitarla a algún partido.

"En Sevilla ha nacido el equipo de fútbol "Sabrina Salerno". Un grupo de jóvenes decidió fundar un equipo de Futbol 7 con mi nombre ... Estoy muy feliz con este sentido y sincero homenaje, que llega desde uno de los países que me dio gran popularidad: ¡España!", escribió en twitter Sabrina, acompañada por una foto en la que se ve que a sus 52 años sigue manteniendo su estatus de mito erótico.

A Siviglia nasce la squadra di calcio "Sabrina Salerno" Un gruppo di ragazzi ha deciso di fondare un team di Futbol-7 a mio nome... Sono felice di questo omaggio sentito e sincero, che arriva proprio da uno dei paesi che per primi mi ha dato grandissima popolarità: la Spagna! ❤️ pic.twitter.com/ML2VDbg5Ck — Sabrina Salerno (@SabrinaSalerno) September 15, 2020

"La noticia me la enviaron inmediatamente mis amigos españoles. Me parece insólito y muy bonito. No creo que nunca se haya dedicado un club de fútbol a un cantante. Usaron palabras muy amables y de admiración, tanto por la música como por la belleza. Tal vez cuando comience el campeonato iré a ver el primer partido...", afirmó la 'madrina' del equipo a ADNKronos.